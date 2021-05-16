حساب الذهب مصرف الراجحي طريقة الفتح وشراء سبائك الذهب

من أبرز ما يبحث عنه المستثمرين في المملكة حساب الذهب مصرف الراجحي من أجل الاستثمار في الذهب و شراء سبائك الذهب من مصرف الراجحي، والمشاركة في تداول الذهب عالمًا من خلال حساب استثمار بنك الراجحي. فبإمكان المستثمرين شراء السبائك بداية من 5 جرام حتى كيلوـ فالاستثمار في الذهب أثبت على مر العصور أنه من الضمانات الكبيرة للتضخم وانخفاض قيمة النقود مع الوقت.

حساب الذهب مصرف الراجحي

يوفر الراجحي حساب الذهب من أجل تداول الذهب وذلك من خلال خدمة منتجات الخزينة، وهي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث يقوم المصرف بتداول الذهب في البورصات العالمية والإقليمية والمحلية من خلال شركات الوساطة المعتمدة، فيبدأ المستثمر بشرائه للسبائك الذهبية ويبدأ الراجحي بتقديم عروض لشراء سبائك الذهب المشتراه والدفع فوريًا للعميل أو الدفع له لأجل عند ارتفاع سعر السبائك، ومن أهم ما يُميز هذا النوع الاستثماري هو إطالة مدة الاستثمار لمدة ثلاثة أشهر كما أن المصرف يضمن للعميل ماله ويحافظ عليه بموجب العقد المبرم بين الطرفين.

شراء سبائك الراجحي إلكترونيًا

الولوج أولًا إلى موقع مصرف الراجحي

اذهب إلى الخزينة اختر منها ” شراء الذهب”.

سوف تظهر أمامك لك التقديم قم بإدخال البيانات الشخصية.

من ثم أكد أنك تمتلك حسابًا مصرفيًا بالراجحي.

تتحول لأسئلة تحويل الراتب ومكان العمل الخاص بك.

ابدأ بإدخال رمز التحقق.

ثم النقر على إرسال الطلب.

شروط شراء سبائك الذهب الراجحي

يمكن لأي شخص شراء السبائك الذهبية وبدأ التداول وفقًا لمجموعة من الشروط الآتية:

امتلاك العميل لحساب استثماري في مصرف الراجحي أو حسابًا جاريًا.

لا يقل عمر العميل السعودي عن 15 عام وغير السعودي عن 18 عام.

الحد الأدنى للشراء والاستثمار هو سبيكة 10 جرام.

تبدأ الفئات من فئة الخمسة جرامات حتى الكيلو جرام.

منتجات الخزينة الراجحي

مع منتجات الخزينة المقدمة من مصرف الراجحي يمكن للعميل شراء كمية من الذهب وتمويلها من قبل المصرف بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يقدم المصرف من خلالها أنواعًا ذهبية من أجود الأنواع السويسرية ولا يُطبق عليها ضرائب القيمة المضافة. وتستطيع الاحتفاظ بالذهب في صناديق الأمانات بالمصرف، ويلتزم المصرف بإمدادك بعدد من الحلول لإدارة المخاطر الشاملة.