67 دولة بدون تأشيرة للسعوديين 2021 دون الحاجة لتأشيرة و بإستخدام الباسبور فقط

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عمر شويل - جدة 67 دولة بدون فيزا للسعوديين 2021 بدون الحاجة لتأشيرة وبإستخدام الباسبور فقط يمكنك السفر إلى تلك الدول، محظوظ كل سعودي الأن يمكنه السفر إلى 67 دولة بدون الحاجة إلى تأشيرة وبسهولة بالغة، وذلك بعد التحديث الأخير الذي تم في الثاني عشر من يناير للعام الجاري 2021، وهناك دول تعطي السعوديين الفيزا عند الوصول إلى المطار، ودول أُخرى تطلب فيزا إلكترونية فقط للسعوديين وسنتناول ذكر كافة هذه الدول.

67 دولة بدون تأشيرة للسعوديين 2021

أصبح يتمكن كل حاصل على الجنسية السعودية من السفر إلى عدد كبير من الدول بدون الحاجة إلى تأشيرة والتي يبلغ عددهم سبعة وستون دولة ومن ضمن تلك الدول دولة الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، عمان، قطر، جمهورية مصر العربية، الأردن، لبنان، تونس، الفلبين، فلسطين، ماليزيا، أندونيسيا، المغرب العربي، كوريا، الجنوبية، هونغ كونغ، أُكرانيا، جورجينا، جنوب إفريقيا.

ومن ضمن الدول التي يستطيع كل سعودي السفر إليها بدون فيزا دولة الإكوادور، سوريا، بُوستوانا، سيشل، قيرغيزستان، مُريشوس، بيلاروسيا، كوسوفو، هايتي، جواتيمالا، بنما، هونداروس، نيكاراغوا، السلفادور، نيكاراجوا، دومينيكا، سانت كيتس، ميكرونيسيا، كازاخستان، باربادوس و سانت فينيس.

دول تعطي السعوديين الفيزا في المطار

هناك عدة دول أُخرى تعطى الفيزا للسعوديين عند الوصول إلى المطار ومن ضمنهم دولة المالديف، أنغويلا، إيران، باكستان، موريتانيا، بنغلادش، الصومال، جزر القمر، مالاوي وغينيا، وهذه دول تمنحك الفيزا بشكل مباشر وبدون الحاجة إلى وقت فور الوصول إلى مطار كل دولة.

دول تطلب فيزا إلكترونية فقط

هناك مجموعة من الدول تطلب فيزا إلكترونية فقط من السعوديين ومن ضمنهم دولة أستراليا، تركيا، سنغافورة، كوبا، كينيا، تنزانيا، زامبيا، تايوان، بنين، إثيوبيا، رواندا، الغابون، تانزانيا، جنوب السودان وألبانيا.

وبعض الدول التي تم ذكرها توقف سفر السعوديين إليها بطبيعة الحال بسبب الفيروس المنتشر والذي يعاني منه العالم أجمع، هذا وقد قدمنا لكم مجموعة من الدول التي يتمكن السعوديين من السفر إليها بدون الحاجة إلى تأشيرة، وهناك دول أُخرى يتمكن السعوديين من السفر إليها مع الحصول على الفيزا في المطار، وهناك دول تطلب من السعوديين تقديم فيزا إلكترونية فقط.