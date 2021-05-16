للسعودي سلفة فورية بدون تحويل الراتب حتى 5 ألف ريال بالتقسيط الميسر الشهري

أتاحت الآن منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية بعد موافقة البنك المركزي السعودي أفضل سلفة فورية لجميع السعوديين بشرط أن يتطابق معهم الشروط والاحكام المطلوبة ويصل الموافقة على طلب السلفة حتى 5 ألف ريال سعودي بدون الذهاب إلى أحد فروع منصة سلفة فيتم الإيداع الفوري لمبلغ التمويل في حساب العميل المتقدم وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بالمنصة ويتم سداد التمويل على شكل أقساط شهرية ميسرة بهامش ربح منافس وكل تلك الأمور لخدمة المواطن السعودي ويحق لهم الحصول على التمويل من خلال رابط التقديم على سلفة فورية بالتقسيط الميسر وذلك عن طريق الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة سلفة في السعودية.

الشروط الواجبة للحصول على على سلفة فورية بدون تحويل الراتب بالمنصة

تحتاج منصة سلفة في السعودية في الوقت الحالي على توفير بعض الشروط اللازمة للموافقة على طلب تمويل شخصي فوري وطارئ من المنصة ويصل إلى 5 ألف ريال سعودي عند التقديم على طلب التمويل كما يلي بكافة التفاصيل :

تطلب منصة سلفة في السعودية أن يكون الدخل الشهري للعميل المتقدم لا يقل عن أربعة ألف ريال سعودي.

تحتاج منصة سلفة في المملكة العربية السعودية أن يكون عمر المتقدم من 18 عام ويصل إلى 60 عام تقريباً بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

فترة العمل المطلوبة في القطاع الخاص ستة أشهر للحصول على تمويل نقدي من منصة سلفة في السعودية وفترة العمل بالقطاع الحكومي تصل إلى ثلاثة أشهر للموافقة على طلب سلفة فورية طارئة في المملكة .

أتاحت المملكة العربية السعودية التقديم الإلكتروني على منصة سلفة بشرط أن يكون العميل المتقدم مواطن سعودي الجنسية مع إحضار الهوية الوطنية .

المميزات التمويلية التي تعطيها منصة سلفة في السعودية