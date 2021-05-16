نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم علي تمويل شخصي من بنك الراجحي في السعودية في المقال التالي
يتم تقديم تمويل شخصي من بنك الراجحي لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب أن بنك الراجحي يعتبر من أهم البنوك التي يتم تقديمها، فهو يقوم بتقديم قروض عديدة متنوعة لجميع الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، مثل تمويله لبعض الأغراض الشخصية والتمويل الشخصي الفوري، والذي يعد من أفضل وأهم أنواع التمويلات التي يقوم البنك بتقديمها.
تمويل شخصي من بنك الراجحي
يستطيع أي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية من خلال التعامل مع بنك الراجحي أن يحصل على التمويل الشخصي وبدون أي تحويل للراتب، ويتم ذلك عن طريق الراتب الخاص به من الجهة التي يقوم بالعمل معها، ومن أهم تلك الشروط التي يتميز بها بنك الراجحي هو أن التمويل الشخصي لا يقل من راتب المستفيد من بنك الراجحي عن 2000 ريال سعودي.
شروط الحصول على قرض بنك الراجحي
قام بنك الراجحي بفرض عدة شروط لكل من يرغب في أن يحصل على تلك القروض ومن ضمن هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون عمر العميل عند حصوله على طلب التمويل الشخصي لا يتجاوز الستون عامًا في نهاية آخر قسط يتم تسديده.
- يجب أن يكون مرتب الشخص المستفيد من قرض بنك الراجحي لا يقل عن 2000 ريال سعودي.
- يجب أن يكون الشخص المستفيد من قرض بنك الراجحي لا تقل مدة عمله في الجهة الخاصة بهم الشهر.
طريقة التقديم في قروض بنك الراجحي
- في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي.
- يتم تقديم صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالسعوديين وصورة من الإقامة للمقيمين بها.
- تقدم صورة من المؤهل الدراسي الخاص بالشخص المستفيد من تمويل شخصي من بنك الراجحي.
- يجب تقديم خطاب من جهة العمل الخاصة بالشخص المستفيد يكون بها المسمى الوظيفي.
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