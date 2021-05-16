عروض نيسان باترول 2021 تقسيط بدون مقدم أقل من 1000 ريال

لا تزال عروض نيسان باترول 2021 في السعودية سارية خاصة مع الكشف عن بعض ملامح جيب نيسان باترول 2022 والخصائص الفريدة التي تتميز بها ما جعل عروض تقسيط نيسان باترول تنشط بشكل كبير خلال الربع الثاني من العام الجاري ترقبًا لوصول الوافد الجديد بمزايا وخصائص حصرية حيث توسعت بعض المعارض في تقسيط نيسان باترول بدون مقدم فيما قدم بعض المعارض إمكانية التقسيط أقساط أقل من 1000 ريال شهريًا بشرط سداد قيمة 40 % من ثمن السيارة عند نهاية مدة التمويل ودفع مبلغ كدفعة مقدمة عند بداية الشراء حتى تتناقص قيمة الأقساط الشهرية وتدخل في فئة أقساط اقل من 1000 ريال.

سعر نيسان باترول 2021

يبدأ سعر جيب نيسان باترول 2021 في السعودية لدى الوكيل بـ163 ألف ريال تقريبًا بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة التي تصل إلى 15 % وللحصول على أفضل عرض تقسيط بدون مقدم كل ما عليك هو أولا دفع ضريبة القيمة المضافة نقدًا عند بداية التمويل ثم خصم 40% من قيمة الثمن أي حوالي 70 ألف ريال ثم التقسيط على 60 شهرًا للمبلغ المتبقي بواقع 1300 ريال في الشهر تقريبًا هذا في حالة كنت ترغب في أن تستفيد من عروض التقسيط بدون مقدم التي يقبل عليها الكثير أما إن كنت ممن يبحث عن قسط شهري أقل من 1000 ريال سيكون عليك دفع مبلغ دفعة مقدمة في حدود 10 إلى 20 % من ثمن السيارة ثم سداد دفعة التملك 40 % والباقي وقدره 40 % من السعر يمكن تقسيط على 60 شهرًا بأقل من ألف ريال شهريا.

مواصفات نيسان باترول XE 2021

سعر جيب نيسان 2021 المشار إليه في الفقرة السابق هو للفئة الأولى التي تأتي باسم نيسان باترول XE وهو قبل الضريبة المضافة ويصل إلى حوالي 187 ألف ريال عند إضافة الضريبة بحسب الوكيل أما من حيث المواصفات العامة فإن السيارة تأتي مع محرك بسعة 4.0 لتر مزود بـ6 اسطوانات و ناقل حركة اوتوماتيك بنظام الدفع الرباعي مع دبل خفيف ونمطي قيادة عادي وعلى الطين والسيارة مزودة كذلك بخصائص أخرى مثل تشغيل بصمة ودخول ذكي وأزرار تحكم بالمقود مع مثبت سرعة فضلا عن حساسات امامية وخلفية.