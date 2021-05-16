شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الأحد

بلادي – الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن تسجيل 825 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 15 حالة وفاة ، و 1028 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 433094 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 417787 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7162 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الأحد .

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :