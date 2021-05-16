نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر مايو كيفية الاستعلام عن معاش التقاعد Pension Agency في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتابعون موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، كما نعرض لكم كيفية الاستعلام عن راتب المعاش للمستحقين مستوفي الشروط، فالاستعلام يتم إلكترونيا بكل سهولة ويسر من خلال موقع هيئة التأمينات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد، تابعونا لمعرفة موعد ايداع رواتب معاش المتقاعدين في حساباتهم البنكية وفقا لما تم إعلانه من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتحديد موعد محدد ليتم فيه ايداع معاشات المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية، وهو يوم 25 من كل شهر ميلادي، وإذا كان يوم 25 موافق يوم اجازة اسبوعية فإن الصرف يتم يوم 24، وجاءت مواعيد صرف معاشات التقاعد كالتالي:

رواتب المتقاعدين رمضان : 25 مايو 2021 الموافق 13/10/1442

رواتب المتقاعدين شوال : 24 يونيو 2021 الموافق 14/11/1442

راتب التقاعد ذي القعدة : 25 يوليو 2021 الموافق 17/12/1442

المؤسسة العامة للتقاعد

موعد صرف التقاعد الجديد

يتم صرف راتب المعاشات القادم الخاص بشهر رمضان يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021 تحديدا يوم 13 شوال 1442، حيث يتم ايداع رواتب المعاشات في الحسابات البنكية الخاصة بالمستخدمين يوم 25 من كل شهر ميلادي.

شروط معاش التقاعد

أن يكون المتقدم قد بلغ 60 عاما أو اكثر.

ألا يكون للمتقدم أي مشاريع خاصة أو اعمال اخري.

يجب أن يكون المتقدم علي معاشات التقاعد مشتركا في نظام التأمينات الاجتماعية السعودية لمدة لا تقل عن 120 شهرا، وبحسب هذا الشرط قام فريق الدعم الفني الخاص بمؤسسة التقاعد بتوضيح التالي:

يحق للمشترك الذي توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن خمس سنوات (60 شهراً) أن يتقدم بطلب ضم مدة اعتبارية تؤهله لاستحقاق المعاش بحد أقصى خمس سنوات أو المدة المكملة لمدة (120) شهراً، على أن يؤدي جملة الاشتراكات في فــرع المعاشات بواقع (18%) عن كل شهر من أشهر المدة المضمومة. وتؤدى هذه الاشتراكات إما دفعة واحدة أو بتقسيطها بواقع (25%) من المعاش حتى الوفاء بكامل قيمة المبلغ المستحق، وإذا توفي قبل سداد كامل القيمة، يسقط حق المؤسسة في باقي الأقساط.

البطاقة التقاعدية الإلكترونية

الاستعلام عن راتب المعاش للمتقاعدين بالسعودية

التوجه إلي الرابط الرسمي لموقع المؤسسة العامة للتقاعد السعودية.

التوجه إلي “الخدمات الإلكترونية”

قم باختيار “التعريف بالمعاش” ثم اضغط علي “ابدأ الخدمة”

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

يجب التأكد من صحة كافة البيانات المكتوبة قبل استكمال الاستعلام.

يمكنك أيضا تسجيل الدخول من خلال نفاذ.

بعد التسجيل يتم عرض جميع بيانات المعاش الخاصة بالمستعلم.

طلب تحويل المستحقات من بنك إلي اخر

قام فريق الدعم الفني الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد بالرد علي أحد الاستفسارات حول طلب تحويل المستحقات المالية من بنك إلي آخر، وتم التأكيد علي امكانية تقديم طلب التحويل للرواتب القادمة إلي بنك آخر، وهذا بشرط ألا يكون هناك اي التزامات لدي البنك الذي يرغب التحويل منه.

والجدير بالذكر أن الحد الأدني لمعاشات المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية لا يقل عن 1983.75 ريال سعودي شهريا.