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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية 1442 طريقة التقديم والشروط في المقال التالي
قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية 1442 التعرف على الشروط المحددة للحصول قرض الزواج الذي يقدمه بنك التسليف أمر هام للكثيرين، فهذا القرض يعد هو طوق النجاة بالنسبة لعدد كبير من الشباب، لأنه يساعدهم في تكاليف وأعباء الزواج الحياتية، حيث حرصت المملكة على تقديم الدعم إلى الشباب وذلك لخدمة رؤيتها 2030 ، من خلال تقديم بعض القروض مثل قرض الأسرة، والمساهمات المالية، والمساعدات المقطوعة، وأيضًا خدمة حساب المواطن.
قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية 1442 شروطه
بنك التنمية الاجتماعية قام بوضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين من أجل الحصول على قرض الزواج، وهذه الشروط حتى تستطيع الحكومة تحديد المستحقين لهذا الدعم دون غيرهم، وتلك الشروط كما يلي:
- لا يتجاوز عمر المتقدم 70 عام.
- الدخل الشهري للمستفيد لا يزيد عن 12.500 ريال سعودي.
- أن يكون الزواج الأول له، حيث ترفض الطلبات إذا كانت للزوجة الثانية، أو في حالة وفاة أو طلاق الزوجة، كل ذلك يعد طلبات مرفوضة من البنك.
- لا يقل عمر المتقدمين عن سن 18 عام، حتى يستطيع الحصول على القرض.
- يجب أن يقوم الشخص بالتقديم بنفسه، ولا يجوز أن يرسل أحد ينوب عنه أحد خلال التقديم.
- هذا القرض يقدم فقط إلى الزوج والزوجة أصحاب الجنسية السعودية.
- من أهم الشروط أن يكون التقديم قبل مرور عامين على الزواج وليس بعدها، وذلك حتى يمكنك الحصول على هذا القرض.
- يلزم تحديد نوعية الاستمارة المضبوطة الخاصة بك، فهناك عدة استمارات منها استمارة 104 لموظفي القطاع الحكومي، 105 للقطاع الخاص، 106 لأصحاب المعاشات.
- يتم احتساب سنين الزواج وفقًا للتقويم الهجري وليس التقويم الميلادي.
المستندات المطلوبة للحصول على قرض الزواج
- تقديم صورة الهوية الوطنية للمستفيد.
- النسخة الأصلية من عقد نكاح الزوجين، ويجب أن تكون النسخة مصدقة من المحكمة المختصة.
- يجب إحضار نموذج تقديم البريد وهو يحمل إمضاء المستفيد.
- يلزم وجود ضامن أو كفيل حتى تحصل على القرض.
- صورة سجل الأسرة كاملة، تشتمل أيضًا على الزوجة.
- تقديم رقم الآيبان الذي عليه ختم البنك.
- وجود تصريح بياناتي صادر من وزارة الداخلية.
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