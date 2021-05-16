قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية 1442 طريقة التقديم والشروط

قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية 1442 التعرف على الشروط المحددة للحصول قرض الزواج الذي يقدمه بنك التسليف أمر هام للكثيرين، فهذا القرض يعد هو طوق النجاة بالنسبة لعدد كبير من الشباب، لأنه يساعدهم في تكاليف وأعباء الزواج الحياتية، حيث حرصت المملكة على تقديم الدعم إلى الشباب وذلك لخدمة رؤيتها 2030 ، من خلال تقديم بعض القروض مثل قرض الأسرة، والمساهمات المالية، والمساعدات المقطوعة، وأيضًا خدمة حساب المواطن.

قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية 1442 شروطه

بنك التنمية الاجتماعية قام بوضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين من أجل الحصول على قرض الزواج، وهذه الشروط حتى تستطيع الحكومة تحديد المستحقين لهذا الدعم دون غيرهم، وتلك الشروط كما يلي:

لا يتجاوز عمر المتقدم 70 عام.

الدخل الشهري للمستفيد لا يزيد عن 12.500 ريال سعودي.

أن يكون الزواج الأول له، حيث ترفض الطلبات إذا كانت للزوجة الثانية، أو في حالة وفاة أو طلاق الزوجة، كل ذلك يعد طلبات مرفوضة من البنك.

لا يقل عمر المتقدمين عن سن 18 عام، حتى يستطيع الحصول على القرض.

يجب أن يقوم الشخص بالتقديم بنفسه، ولا يجوز أن يرسل أحد ينوب عنه أحد خلال التقديم.

هذا القرض يقدم فقط إلى الزوج والزوجة أصحاب الجنسية السعودية.

من أهم الشروط أن يكون التقديم قبل مرور عامين على الزواج وليس بعدها، وذلك حتى يمكنك الحصول على هذا القرض.

يلزم تحديد نوعية الاستمارة المضبوطة الخاصة بك، فهناك عدة استمارات منها استمارة 104 لموظفي القطاع الحكومي، 105 للقطاع الخاص، 106 لأصحاب المعاشات.

يتم احتساب سنين الزواج وفقًا للتقويم الهجري وليس التقويم الميلادي.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الزواج