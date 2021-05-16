نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هويه مقيم رقميه وكيفيه تفعيلها علي الجوال بكل سهوله من خلال ابشر أفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة هويه مقيم رقميه من اهم الخدمات التي أعلنت عنها وزاره الداخلية عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي يحصل عليها المقيم من خلال ابشر أفراد، كما أعلنت حديثا الوزارة علي الصفحة أيضا علي خدمات جديده عبر منصة ابشر والتي يمكن الحصول عليها بسهوله وعن كيفيه تمديد تأشيرة خروج وعوده الكترونيا عبر منصة ابشر ونظرا إلي العديد من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا وذلك لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي داخل المملكة السعودية ونظرا لتطور وسائل الاتصال بين الأفراد والتطور التكنولوجي التي وصلت ألية المملكة، والآن سوف نقوم بشرح الخدمة بالتفصيل ومعرفه كيفيه الوصول إليها الكترونيا بالتفصيل من خلال المقالة الأتية.

هويه مقيم رقميه

أعلنت وزاره الداخلية عن الخدمة والتي أطلقتها المديرية العامه للجوازات تحت إشراف الوزارة والتي وفرتها ويمكن الحصول عليها الكترونيا من خلال تطبيق ابشر أفراد والتي توفر للمقيم نسخه رقميه من الهوية الخاصة بإقامته والتي يمكن استخدامها أو استعراضها في أي وقت وذلك بدون الحاجة إلي النت وذلك بعد تحميلها المرة الأولي كما أن الهوية الرقمية معتد بها في جميع الإجراءات ويمكن استخدامها في اجراءات الأثبات لدي أي جهه امنيه بالمملكة في حاله عدم حمل اصل الهوية الموجودة معه.

شروط ألهوية ألرقمية

كما أعلنت الوزارة عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المقيم لكي يقوم بالحصول علي هويه علي جواله الشخصي، وهذه الشروط كالاتي:

يجب أن يكون المقيم داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المقيم حامل لهويه شخصيه داخل المملكة.

يجب أن تكون الهوية مفعله وساريه الصلاحية.

خطوات تفعيل الهوية الرقمية للمقيم

كما أعلنت وزاره الداخلية بالتعاون مع منصة ابشر الإلكترونية علي انه يمكن الحصول علي الخدمة عن طريقها وبالأخص تطبيق ابشر أفراد والذي يمكن تحميله واتباع الخطوات الأتية للحصول علي الهوية بنجاح وهي: