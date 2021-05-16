نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوط السعودية تحدد الدول المسموح السفر لها من السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدول المسموح السفر لها من السعودية بعد قرار رفع الحظر عن تعليق حركة الطيران؛ حيث أعلنت الخطوط السعودية في وقت سبق عن تعليق حركة الطيران السعودي، وحددت مجموعة من الدول الممنوع السفر منها وإليها، وهذا يرجع لسوء الحالة الصحية في هذه الدول، وتفشي فيروس كورونا، كانت هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على صحة المواطنين السعوديين والحد من انتشار الفيروس.

الدول المسموح السفر لها من السعودية

أعلنت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها رفع تعليق حركة الطيران لبعض الدول تصل لحوال 38 دولة عربية وأجنبية، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين القادم الموافق السابع عشر من شهر مايو الموافق الخامس من شوال 1442، وحددت الدول المسموح السفر لها من السعودية، كما حددت شروط السفر الخطوط السعودية، جاء هذا القرار وفقًا للتقارير الواردة من الجهات الصحية داخل السعودية، ومن هذه الدول:

المملكة المتحدة.

الولايات المتحدة الأمريكية.

الصين والمالديف.

الإمارات والكويت.

جمهورية مصر العربية.

قطر والبحرين ولبنان.

فرنسا وسويسرا وألمانيا.

إيطاليا وتركيا وماليزيا.

تركيا وأثيوبيا.

المغرب والعراق.

أسبانيا وهولندا.

شروط السفر الخطوط السعودية

بعد الإعلان عن عودة حركة الطيران والسماح بالسفر خارج السعودية لبعض الدول من قبل وزارة الداخلية، وضعت الخطوط السعودية شروط السفر خارج السعودية، ودعت المسافرين إلى:

التحقق من الأهلية للسفر لهذه البلاد.

العمل على استخراج تصاريح السفر إذا لزم الأمر.

المراجعة المستمرة لشروط وإرشادات السفر قبل السفر؛ وذلك لأن شروط السفر في تحديث مستمر.

استخراج شهادة الفحص الطبي من أحد المراكز الطبية المعتمدة.

الفئات المسموح لها السفر خارج السعودية

كما شمل بيان وزارة الداخلية الفئات المسموح لها السفر خارج السعودية، وكانت كالتالي:

المواطنون الذين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا، أو جرعة واحدة بشرط أن يكون مضى عليها مدة 14 يوم.

المواطنون المتعافين من فيروس كورونا بشرط أن يكونوا أمضوا أقل من ستة أشهر، وذلك وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

المواطنون أقل من 18 عام، ولكن بشرط تقديم بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي.

في النهاية نكون عرضنا على حضراتكم فئات المواطنين المسموح لهم بالسفر خارج السعودية، بالإضافة إلى قائمة الدول المسموح السفر لها من السعودية بحسب ما ورد في بيان وزارة الداخلية اليوم.