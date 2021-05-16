نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الديزل في السعودية لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد السؤال عن سعر الديزل في السعودية 2022 من أهم الأسئلة التي يطرحها العديد من المواطنين والمقيمين بداخل أراضي المملكة العربية السعودية؛ وذلك للرغبة في معرفة أسعار الديزل المتداول سعرها في محطات وقود المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، والذي يتم إعلان أسعاره من خلال شركة أرامكو السعودية، حيث يتم تعديل الأسعار بشكل شهري بناء على أسعار الوقود العالمية، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف علي أجدد سعر لوقود الديزل في المملكة العربية السعودية.

وقود الديزل

سعر الديزل في السعودية 2022

تقوم أرامكو السعودية بمراجعة الأسعار في المملكة بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات في أسعار التصدير، حيث كشفت شركة أرامكو السعودية؛ عن سعر الديزل لعام 2022 في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، والذي من المرتقب تطبيقه في الفترة المقبلة، وبحسب ما أعلنته شركة أرامكو، حيث يبلغ سعر الديزل لشهر مايو 2021، 0.52 ريال سعودي.

اسعار البنزين لشهر مايو 2021

أعلنت شركة ارامكو التابعة للمملكة العربية السعودية، عن إجراء المراجعة الدورية الشهرية لأسعار البنزين ووقود الديزل الجديد في السوق السعودي، والتي سوف يتم العمل بهذه الأسعار في الفترة المقبلة بداية من يوم الثلاثاء 2021/5/11، وحتى 10 يونيو 2021، وجاءت أسعار البنزين المعتمدة لشهر مايو2021 كالتالي:

سعر بنزين 91: 2.08 ريال.

سعر بنزين 95: 2.23 ريال.

سعر ديزل: 0.52 ريال.

سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال.

سعر الكيروسين: 0.70 ريال.

ويبلغ سعر لتر بنزين 91 في السعودية حالياً 1.99 ريال، ولتر بنزين 95 يبلغ سعره 2.13 ريال، فيما يبلغ سعر لتر الديزل 0.52 ريال، والكيروسين 0.70 ريال، ولتر غاز البترول المسال 0.75 ريال.

هل سيرتفع الديزل في السعودية 2022

تعلن شركة أرامكوا السعودية عن أسعار وقود الديزل والبنزين في العاشر من كل شهر ميلادي بناء على التعديلات التي تجريها شركات النفط العالمية، وذلك من أجل الإجابة علي سؤال العديد من المواطنين والمقيمين بداخل أراضي المملكة العربية السعودية عن ارتفاع أسعار الديزل في السوق السعودي في الفترة المقبلة من عدمه، حيث إن الأسعار مرتبطة بالأسعار العالمية والتي يتم تعديلها ما بين الارتفاع أو الانخفاض بشكل شهري.