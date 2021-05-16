“الغذاء والدواء”: بعض منتجات كحل الإثمد تحوي معادن سامة تضر بالعين والجهاز العصبي

بلادي – الرياض :
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أن بعض منتجات كحل الإثمد رديئة الصنع تحتوي على معادن ثقيلة بنسب مرتفعة جدا تؤدي إلى الإصابة بأضرار صحية بالعين والجهاز العصبي.
وأوصت بعدم استخدام منتجات التجميل مجهولة المصدر، وبالشراء من مصادر بيع موثوقة، داعية إلى التوقف عن استخدام المنتج في حال حدوث ضرر أو التهاب في العين والتوجه إلى الطبيب.
ودعت إلى التحقق من إدراج المنتج في قائمة منتجات التجميل المسجلة لدى الهيئة قبل استعماله، وذلك من خلال تطبيق طمني.
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