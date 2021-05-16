“الداخلية”: ضبط أكثر من 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية لكورونا خلال أسبوع

بلادي – الرياض :

كشفت وزارة الداخلية عن ضبط أكثر من 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع في جميع المناطق.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة المقدم طلال الشلهوب، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا اليوم (الأحد)، أن أعلى المخالفات سُجلت في الرياض بـ 8.2 ألف مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 3.7 ألف، ثم المنطقة الشرقية بـ 3.5 ألف.

وأكد أن أدنى المخالفات سُجلت في نجران بعدد 78 مخالفة، ثم جازان بـ 116، فعسير بـ 358 مخالفة.