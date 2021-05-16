نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل سلفة sulfah للتمويل الشخصي | تسجيل طلبات تمويل مالي عبر تطبيق سلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بدون تحويل الراتب من منصة سلفة sulfah الإلكترونية التي تعد من المنصات الإلكترونية الهامة والداعمة للمواطن السعودي داخل المملكة، حيث يقدم الموقع فرصة لكل مواطن سعودي أن يحصل علي مبلغ مالي علي سبيل السفلة من الموقع، يتم تقديم طلب السلفة أون لاين من خلال عدة بيانات إلكترونية يطلبها تسجيل تطبيق سلفة، وتقدم سلفة جميع المبالغ بتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وما يميز طلب سلفة من منصة سلفة هو سرعة التمويل الذي يتم خلال بضع دقائق دون انتظار موافقات وإجراءات طويلة للحصول علي المبلغ المالي، حيث يتم تحويل المبلغ علي الحساب البنكي للعميل خلال 15 دقيقة، وقد تم تنفيذ منصة سلفة باعتماد موجه من مؤسسة النقد بالمملكة لدعم المواطن السعودي الذي قد يواجه أي ظروف طارئة في أي وقت، وتوضحياً لمتابعينا إليكم خطوات التسجيل بموقع سلفة للحصول علي قروض بدون تحويل الراتب بمبلغ مالي محدد لكل مواطن علي حده عبر الأنترنت.

طلب سلفة مالية عبر الأنترنت من خلال موقع سلفة

يتم اعتماد الموافقة علي صرف المبلغ الخاص بكل مواطن عند التسجيل في منصة سلفة في حالة تحقق الشروط التالية علي جميع العملاء الراغبين في التسجيل:

في حالة إذا كان اختيار المبلغ في حدود خمسة الآف ريال سعودي فقط كحد أقصى.

أن يكون المواطن من أصحاب الجنسية السعودية دون جنسيات أخري مقيمة علي أرض المملكة.

أن يكون الراتب الخاص بكل عميل في حدود ثلاثة الآف ريال سعودي فقط لا يقل عن ذلك.

أن يكون الشخص مرتبط بعمل داخل المملكة سواء جهة حكومية أو أي جهة خاصة.

لا تقل فترة العمل الفعلية عن ستة شهور عمل لأي عميل يرغب في التسجيل.

بالإضافة إلى صرف التمويل يكون بميزة هامة يفضلها البعض وهي التوافق مع الشريعة داخل المملكة، هذا وقد أكدت منصة سلفة أن التمويل يتم خلال لحظات بسيطة بعد التسجيل علي المنصة، والتسجيل في منصة سلفة يعتبر من أبسط المنصات الإلكترونية التي يتعامل معها المواطن السعودي من حيث خطوات التسجيل المطلوبة.

كيفية التسجيل بموقع سلفة للاستفادة من مبلغ مالي

تسجيل قروض بدون تحويل الراتب من منصة سلفة تعد من القروض الأكثر بحثاً داخل المملكة العربية السعودية من جانب المواطنين والمقيمين، وتوفر منصة سلفة تسجيل إلكتروني وتحويل إلكتروني لمبلغ التمويل يتم كالتالي:

حددت منصة سلفة رابط تسجيل طلب سلفة يستطيع من خلاله أي مواطن أن يحصل علي قرض شخص سريع من خلال الدخول علي الموقع المحدد التالي: طلب سلفة.

من خلال نموذج الطلب الموجود بالموقع يتم إجراء تسجيل عميل جديد.

يتم كتابة البيانات المطلوب ملئها بنموذج السلفة.

ثم الضغط علي طلب المبلغ الآن.

وقد أعلنت منصة سلفة عن تسجيل طلبات سلفة يومياً من قبل المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من موقع سلفة والحصول علي المبلغ إلى يرغبوا به، وقد أشاد بعض المستفيدين عن سهولة الحصول علي المبالغ المذكورة من منصة سلفة بسهولة كبيرة في الحسابات الخاصة بهم.

تقنية مالية Fintech بمنصة سلفة للقروض الشخصية

قد أكدت الإدارة الإلكترونية لمنصة سلفة أن المنصة لديها تقنيات حديثة تعمل علي حفظ معلومات وبيانات العملاء الذين يقومون بالتسجيل، والعمل علي تشفير هذه البيانات بسرية كاملة لجميع المعلومات الشخصية التي يتم تسجيلها عبر المنصة لكل عميل علي حده، وانه لا يمكن لأي فرد الاطلاع علي المعلومات الشخصية التي تخص كل مواطن والذي يقوم بتسجيل طلب سلفة مالية عبر المنصة.