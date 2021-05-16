نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يُعلن موعد صرف الدفعة 43 لشهر يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن السعودي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر” تدوينه كشفت فيها عن موعد صرف الدفعة 43 لشهر يونيو 2021، حيث يترقب المستفيدون من الدعم موعد إيداع مبلغ الدعم فى الدفعة الجديدة، أكد الحساب بأن بحسب النظام المتبع فى إيداع مبالغ الدعم للدفعات الجديدة فإنه سيتم صرف الدعم لدفعة شهر يونيو 2021 فى الساعات الأولي من صباح يوم الخميس الموافق 10 يونيو المقبل.

وكان برنامج حساب المواطن قد وجه التهنئة للمواطنين والمقيمين بالمملكة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وذلك عبر “تويتر” قال فيها: “كل عام وبشائركم تتجدد وأمانيكم بعطايا الرحمن تتحقق”، كما قام البرنامج بإعادة تغريدة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين والتى قال فيها: “نحمد الله سبحانه أن جعل عيد الفطر المبارك بشارة الخير والرضى، بعد إتمام صيام شهر رمضان وقيامه. وأضاف جلالته: إن مما يجسّده العيد؛ الأمل والتفاؤل والسرور، وندعوه سبحانه أن يزيل عنّا وعن العالم أجمع كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا جميعًا الأمن والاستقرار والطمأنينة، وكل عام وأنتم بخير.”

وكان برنامج حساب المواطن السعودي قد نشر تدوينه من قبل أوضح فيها آلية احتساب الدعم واستحقاق التابعين، وأكد بانه يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي وهو رب الأسرة، ويُصرف الدعم بحسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ فى اعتبارها مقدار دخل الأسرة، وكذلك عدد أفراد كل أسرة، وأعمارهم، وأشار البرنامج أنه لكي يتعرف المواطن على قيمة الدعم المخصص له يمكنه استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق المخصص له.

التسجيل الجديد فى برنامج حساب المواطن

أكد البرنامج فى أكثر من مرة من قبل بأنه تم تعليق التسجيل فى البرنامج وذلك بحسب التعديلات المقررة على ضوابط الدعم، حيث أن أخر تسجيل كان متاحاً منذ بداية البرنامج فى شهر ديسمبر عام 2017 حتى شهر مارس عام 2020 وهي الدفعة رقم 28 لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم، ولكن يستثني من التعليق إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين.

وقد أكد برنامج حساب المواطن السعودي على أنه تم إيداع مبلغ الدعم للدفعة 42 لشهر مايو 2021 لجميع الطلبات المستوفية للشروط، وأنه يمكن مراجعة البنك والتأكد من إيداع الدفعة وذلك لمن لم يتم إيداع مبلغ الدفعة له، وفى حالة عدم الإيداع يمكن رفع طلب على “صوتك مسموع” واختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات” ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة”.