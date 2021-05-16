تمويل شخصي سداد المديونية من بنك الراجحي السعودي

صمم تمويل شخصي سداد المديونية من قبل بنك الراجحي السعودي من أجل تلبية احتياجات جميع العملاء عبر سداد مديونيتهم في البنوك الأخرى، ويوجد في هذا المنتج هامش ربح تنافسي ومبلغ إضافي في حساب العميل في حالة استحقاقه للمبلغ ويذكر أن فترة العرض الخاص بالمديونية سيكون من 21 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021، ويوفر البنك حاسبة التمويل الشخصي في حالة أراد العميل الاطلاع على معلومات أكثر قبل أن يقدم على تقديم طلب للحصول على التمويل الشخصي.

تمويل شخصي سداد المديونية من بنك الراجحي

فترة السداد تصل إلى 60 شهر وهذا يعادل الخمس سنوات تقريبا

معدل النسبة السنوية يبدأ ب 2.37 لكل الشرائح

هامش ربح تنافسي

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ما هي طرق التقديم على التمويل الشخصي

أولا يجب بزيارة أحد فروع البنك أو الاتصال على الرقم 8001241222

يمكنكم أيضا الاتصال بالبنك، ومن أجل الحصول على المزيد من المعلومات يمكن ذلك عبر أيقونة الاتصال بي، ضع الاسم والجنسية والجنس والعمر برقم الهوية والإجابة على أسئلة البنك عن معلومات الاتصال والمعلومات المالية وبعدها اضغط على إرسال.

طريقة حساب تمويل عن طريق حاسبة التمويل الشخصي

أولا الدخول إلى التمويل المراد حسابه وهو مدة سداد المديونية

النزول إلى أسفل التمويل لتجد حاسبة التمويل الشخصي

سيطرح بعض الأسئلة عليك مثل ما الجنسية وقطاع الوظيفة التي تعمل به قم بتحديد الجنسية والقطاع

قم بوضع الراتب الشهري والأقساط الشهرية ومدة التمويل، ويتوفر ستة أشهر أو سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات أو خمس سنوات قم باختيار أحد الخيارات المتوفرة بعد أن تنتهي من جميع هذه المعلومات قم بالضغط على حساب، سيظهر لك أقصى حد للسداد الشهري وإجمالي قيمة التمويل المستحقة وهامش الربح السنوي، ويوفر البنك أمثلة عديدة من أجل أن تستطيع فهم التمويل بشكل أفضل.

تعرف على أهم تمويلات بنك الراجحي

يقدم البنك تمويلات شخصية وتمويلات عقارية وتمويلات للسيارات وعدة التمويلات أخرى، ويقدم البنك في الوقت الحالي تمويل عيدكم عيدين وهذا التمويل يقوم على تخفيض الرسوم الإدارية ورسوم التقييم، حيث أطلق البنك هذه المبادرة تحت تسمية دون رسوم إدارية ودون رسوم تقييم ونسبة ربح تنافسي لجميع التمويلات، ومنها تمويل السيارات والتمويل العقاري وسداد المديونية والتحويل الدولي والبطاقات الائتمانية ومسابقة الدفع وتعتبر التمويلات التالية هي أهم التمويلات في البنك: