شراء سيارة فورد جديدة فقط بمبلغ 1,055 ريال سعودي

كيفية شراء سيارة فورد جديدة هو أحد أهم العروض المقدمة من شركة محمد يوسف ناغي السعودية وذلك بالتنسيق مع مصرف الراجحي. حيث يمكن للعملاء القيام بشراء السيارات من طراز فورد فقط بمبلغ (1,055) ريال سعودي كقسط شهري ضمن العروض المقدمة من مصرف الراجحي, ويعد القسط الشهري سالف الذكر هو مبلغ بسيط يمكن للعديد من الفئات المختلفة سواء من المواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية. حيث يقوم مصرف الراجحي بتقديم عرض شراء السيارات المعلن وسط العديد من الامتيازات والتي سيتم تناولها خلال هذا المقال ولكن أيضا قد تم الإعلان عن أن العرض ساري حتي يوم 30/5/2021 (آخر مايو الجاري) وفيما يلي سيتم شرح كافة تفاصيل كيفية شراء سيارة فورد جديدة خلال هذا المقال.

مميزات شراء سيارة فورد من شركة محمد يوسف ناغي ومصرف الراجحي

الدفعة المقدمة لشراء السيارة (0%) للعملاء المحول لهم الراتب علي مصرف الراجحي ونسبة (5%) للعملاء الغير محول لهم الراتب.

الرسوم الإدارية (0%) لجميع العملاء سواء المحول لهم الراتب أو الغير محول لهم الراتب علي مصرف الراجحي.

النسبة المئوية السنوية هي (6,15%) للعملاء المحول لهم الراتب علي مصرف الراجحي ونسبة (7,49%) للعملاء الغير محول لهم الراتب علي مصرف الراجحي.

أنظمة سداد مريحة جداً وأقساط شهرية تصل إلي (60) شهراً.

الدفعة النهائية لتملك السيارة هي (40%) للعملاء المحول لهم الراتب لمصرف الراجحي و(35%) للعملاء الغير محول لهم الراتب.

كيفية شراء سيارة فورد من شركة محمد يوسف ناغي ومصرف الراجحي

أعلنت شركة محمد يوسف ناغي فورد بالتنسيق مع مصرف الراجحي أنه يمكن القيام بشراء سيارة من خلال أحد الخطوات الأتية:

التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي والقيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

التوجه إلي أقرب فرع لمصرف الراجحي وتقديم الطلب.

القيام بالتوجه إلي أحد المقرات الأقرب لشركة محمد يوسف ناغي والتقديم للحصول علي العرض.

التكرم بالاتصال التليفوني علي الرقم (8001241222) وسيقوم أحد ممثلي خدمة العملاء بالرد عليكم وإنهاء المطالب.

وبهذا نكون قد تم الانتهاء من شرح كافة التفاصيل الخاصة بالمميزات وكيفية التقديم للحصول علي عرض شراء سيارة فورد جديدة من محمد يوسف ناغي المقدم من مصرف الراجحي الذي يعد واحد من أهم المصارف التي تقدم العديد من العروض التمويلية التي تمكن العملاء من الاستيفاء بكافة متطلباتهم ومنها القرض المؤجل جسر الذي يمكن العميل من الحصول علي قرض جديد أثناء سداد القرض القديم.