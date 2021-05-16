تقسيط سيارات الراجحي 1442 تمويل شراء السيارات alrajhibank حاسبة التمويل مصرف الراجحي

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عمر شويل - جدة مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية من المصارف المتكاملة في خدماتها وأنشطتها، منها تقسيط سيارات الراجحي 1442، وخدمات التمويل العقاري والتمويل الشخصي، وهناك من يبحث عن تمويل سيارات الراجحي من حيث معرفة قيمة التمويل الذي يحصل عليه من خلال حاسبة التمويل الراجحي مباشر أفراد، وطريقة السداد، وكيفية فتح حساب جاري الراجحي مباشر، ومن موقعنا ثقفني نقدم لكم شرحاً لما تبحثون عنه من معرفة خيارات تمويل السيارات مصرف الراجحي.

تقسيط سيارات الراجحي 1442

مصرف الراجحي يقدم خدمة تمويل شراء بيت، وكذلك خدمة تمويل شراء السيارات بالتقسيط دون كفيل عن طريق مصرف الراجحي هي أحد حلول التمويل المبتكرة، حيث وضع حلول التمويل التأجيري ليتناسب مع العملاء وفق ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، ويمكنك من امتلاك سيارة جديدة أو مستعملة بحسب اختيارك، ومن حلول التمويل التأجيري:

منتج الإجارة التمويلي: وهي قيام العميل بسداد أقساط للبنك بشكل مرجل لملكية سيارة، حيث يشتري البنك السيارة ويؤجرها للعميل مدة معينة، وبدفع كامل مدة التأجير تصبح ملكية العميل.

منتج المرابحة: وفيه يتم شراء سيارة بنظام التقسيط الشهري عن طريق البنك، ويتم تسجيلها باسم العميل، وهنا حدد المصرف مدة التقسيط للسيارة بما لا يتجاوز 60 شهر.

منتج الإحلال: برنامج يعطي العميل حق التنازل عن عقد السيارة لآخر.

خصائص تمويل السيارات الراجحي

وضع مصرف الراجحي تمويل شخصي سريع، وحدد خصائص في تمويل السيارات، حيث يقدم خدمات عالية الجودة، مع تميز المنتجات بالتنافسية ومرونة السداد، من خلال امتلاك مركبة بطريقة سريعة بأحكام متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يتوافر البيع بالتقسيط وهو كذلك متوافق مع الشريعة الإسلامية، والذي يتم من خلال شراء البنك السيارة التي يختارها للعميل، ثم يقوم ببيعها للعميل بنظام التقسيط بحسب المدة، ويمكن تسجيلها باسم العميل وله حق في بيعها.

حاسبة التمويل الإيجاري مصرف الراجحي

تجد من خدمات الراجحي حاسبة التمويل العقاري، كما وضع حاسبة التمويل الإيجاري مصرف الراجحي، لكي يعرف العميل ما يستطيع الحصول عليه بحسب راتبه الشهري، كما وضعت نوعين من الحاسبة وهم حالة عملاء تحويل الراتب للمصرف، والعملاء دون تحويل الراتب، صم اتباع كتابة البيانات المطلوبة كما بالصورة.

مجموعة بيانات تخص الدخل يتم وضعها في حاسبة التمويل التأجيري لمصرف الراجحي ومنها تستعلم عن مبلغ تمويل مصرف الراجحي المستحق للعميل، ثم من خلال الموقع الالكتروني تجد عروض تمويل السيارات وكيفية تقسيط سيارات الراجحي لتمويل شراء السيارات.