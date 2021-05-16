نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة بالمملكة العربية السعودية ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من الشكاوى على عدد من الوافدين داخل المملكة، قامت السلطات السعودية بالبحث ووجود حلول لهذه المشكلة، أولها وضع قانون لمعرفة الوافد هل دخل المملكة بطريقة سليمة أم لا، فقامت وزارة الداخلية السعودية منصة ابشر فيستطيع الوافد أن ينفذ جميع المعاملات الخاصة به من خلال المنصة، ويقوم هذا البرنامج بتوفير خدمات لأحدي عشر مليون، ومائة وستون خدمة إلكترونية تنفذ على مدار اربع وعشرون ساعه بدون مجهود أو الذهاب أي مصلحة حكومية، ومن خلال موقعنا وهذا التقرير سوف نتكلم عن خدمة مهمة وهى كيف نستعلم عن بلوغ هارب برقم الإقامة داخل المملكة. الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة بالمملكة العربية السعودية يستطيع صاحب العمل الآن تقديم بلاغ لهروب عامل سواء من شركته أو منزله. ومن البلاغ يقف العامل عن عمله وإيقاف نقل الكفالة من صاحب العمل إلى عمل اخر. لا يستطيع أن يعمل عمل اخر إلا بموافقة الكفيل القديم. ويمنع هذا البلاغ أيضا من وقف أي تجديدات من اقامة ورخصة قيادة وأي خدمات اخرى. يمكنك التوجه برقم الهوية إلى مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو عن طريق الموقع الإلكتروني. من الخدمة الإلكترونية نختار المنشأة ثم الاستعلام عن الموظف بإدخال بيناته ورقم الإقامة الخاص به. ستظهر صفحة بها جميع البيانات الخاصة بالموظف وموضوع فيه كل بياناته وحالته داخل المملكة. الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة من منصة ابشر جوازات أولا الدخول إلى منصة ابشر الإلكترونية. من الشريط الرئيسي للخدمات نختار الاستعلامات الإلكترونية. سيظهر لك جميع الخدمات الموجودة بالمنصة نختار جوازات. ستجد جميع الخدمات للجوزات من منصة ابشر فتختار صلاحية الإقامة. ستظر أمامك صفحة بها صلاحية الإقامة. تكتب البيانات المطلوبة ورقم الإقامة ثم الرمز المرئي والضغط على عرض. ستظهر أمامك صفحة بها جميع المعلومات التي تريد معرفتها عن اقامة الموظف. إلغاء البلاغ المقدم للهروب ضد عامل وافد يتوجه صاحب العمل إلى إدارة الوافدين في خلال خمسة عشر يوميا من تقديم البلاغ ومعه اصل الهوية وصوره منها، اصل الإقامة وصورة منها، اصل الجواز وصوره منه، وتقديمهم مع نموذج إلغاء البلاغ. ومن منصة ابشر يدخل صاحب العمل من تكملة البيانات إلكترونيا. من منصة ابشر اختيار خدماتي ثم الضغط على الخدمات العامة قم بالضغط على الرسائل والطلبات. ستظهر لك خانة أدخل اسم صاحب العمل، وفي خانة إلى قم بإدخال المديرية العامة للجوازات، وفي خانة اسم الخدمة اختر إلغاء بلاغ تغيب، وفي خانة الموضوع إلغاء تغيب عامل، ونفس العبارة في خانة رسالة معاملة، ثم أدخل التاريخ ثم اضغط على إرسال. سيظهر لك رسالة على الصفحة تم الإلغاء بنجاح. شروط تقديم بلاغ هروب ضد عامل وافد يشترط التسجيل في الخدمة الإلكترونية للمنشأة. يجب ألا يكون على المنشأة أي قضايا مرفوعة ضده. يجب أن تكون رخصة العمل والإقامة للوافد ساريين. إثبات أن الوافد على راس العمل بالمنشأة. ويشترط أيضا أن تكون منشأة العمل قائمة. لا يجوز إلغاء بلاغ الهروب خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء إقامة الوافد. الوسوم عمر شويل - جدة الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة بالمملكة العربية السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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