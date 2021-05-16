إعفاء بنك الراجحي شروط الحصول علي إسقاط من سداد القروض نهائيا

إعفاء بنك الراجحي ، بنك الراجحي من أكثر البنوك المميزة داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا البنك دائماً يسعى إلى تسهيل الأمور المالية على العملاء ومساعدتهم في تأسيس المشاريع الصغيرة الخاصة بهم، وقام البنك بإصدار خدمة جديدة للعملاء السعوديين، هذه الخدمة هي طلب أعفاء بنك الراجحي، هذه الخدمة التي تعفي العملاء من سداد قيمة الرسوم الإضافية على البطاقات المصرفية.

إعفاء بنك الراجحي

طلب إعفاء بنك الراجحي

نظراً لجميع الظروف الاقتصادية التي واجهت جميع البلاد في الفترة الأخيرة، قامت الهيئات المسئولة في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة العمل بإصدار عدد من القرارات الخاصة بالبنوك والعملاء، وذلك لتسهيل المعاملات المالية على العملاء، ومن ضمن هذه التسهيلات ما أعلنه بنك الراجحي مؤخراً عن تقديمه لخدمة إعفاء العملاء من سداد القيم الإضافية بالبطاقات المصرفية. بالنسبة للعملاء يعتبر بنك الراجحي من أفضل البنوك التي يتم التعامل معها، حيث أنه يوجد عدد غير محدود لخدماته الإضافية التي يسعى العملاء ويتنافسون من أجل الحصول عليها، ومن أهم خدماته خدمة أعفاء بنك الراجحي التي الإعلان عنها مؤخراً من قبل البنك، حيث أنه ينبغي أن يكون العميل سعودي المنشأ والأصل من أجل الاستفادة من جميع خدمات البنك المختلفة.

شروط الحصول على إعفاء بنك الراجحي

يكون عمر العميل الذي يرغب في الحصول على الخدمة بين ٢٥ إلى ٦٠ عام. يكون هناك خطاب يحتوي على راتب العميل الشهري المحدد، والذي يشترط أن لا يقل عن ٢٠٠٠ ريال سعودي.

كما يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات الإلكترونية مثل قرض سيارة للأشخاص الراغبين في شراء سيارة بنظام القسط والسداد علي عدة أعوام أو قرض تمويل شخصي أو غيرها من الخدمات التي يقدمها البنك لكل عملاءه.