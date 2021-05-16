مع رفع قرار منع السفر غدا.. تعرف على الدول التي لا تستقبل السياح وشروط الدول التي تستقبلهم

بلادي – الرياض :

يبدأ تطبيق قرار السماح بالسفر للمواطنين من يوم غدٍ الإثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، وذلك لعدد من الفئات.

ويأتي من ضمن الفئات المسموح لها بالسفر، المواطنون المحصنون أو المتعافون من فيروس كورونا، والمواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي.

وقد أعلنت القنصليات وسفارات المملكة في دول العالم، عددا من الإجراءات التي تفرضها الدول التي تستقبل السياح، والدول الأخرى التي تضع قيودا على استقبال السياح.

وتضمنت الشروط التي وضعتها الدول التي تستقبل السياح، الحصول على نتيجة سلبية لاختيار فحص pcr قبل السفر، وتراوحت المدة بين الدول من (48 ساعة : 96 ساعة) إضافة إلى الالتزام بالحجر الصحي عند الوصول، والذي يتراوح في أغلب الدول المسموح بالسفر إليها من (5 أيام : 7 أيام) من تاريخ الوصول.. وفيما يلي الدول المسموح بالسفر لها.

الدول التي تستقبل السياح :

الإمارات

تختلف إجراءات المتبعة حسب الإمارة القادم إليها المسافر، فالقادم إلى أبوظبي عليه الحصول على نتيجة سلبية pcr قبل 48 ساعة من موعد الوصول إلى المنفذ البري، وبعد ذلك يجري فحصا إضافيا عند الوصول وفحصا في اليوم السادس من وصوله دون الحاجة للحجر الصحي.

فيما يتطلب من القادمين إلى إمارة أبوظبي جوا الحصول على نتيجة سلبية قبل 96 من موعد مغادرة الرحلة وفحص إضافي عند الوصول، والقادمين إلى دبي يتطلب حصولهم على نتيجة سلبية فحص pcr قبل 72 ساعة من موعد مغادرة الرحلة.

ألمانيا

يجب على الراغبين بالسفر إليها التسجيل إلكترونيا قبل دخول ألمانيا إذا كانوا في منطقة خطرة الــ10 أيام الماضية، والالتزام بالحجر الصحي وفقا للوائح الدولة.

إندونيسيا

يتطلب الحصول على تأشيرة دخول وتطبيق حجر صحي إلزامي لمدة 5 أيام في أحد الفنادق المعتمدة، وعمل فحص كورونا مرتين على الأقل خلال فترة الحجر الصحي، ويتحمل الزائر كافة التكاليف المالية.

البحرين

تسمح للمسافرين المحصنين والمتعافين من دول مجلس التعاون، ويتم إلغاء الفحص عند الوصول، ولا يسري قرار إلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6-17 سنة وغير المحصنين وغير المتعافين.

جنوب أفريقيا

يتطلب تقديم شهادة فحص كورونا (pcr)، وفي حالة عدم توفر الفحص سيطالب المسافر بالحجر الصحي ويتحمل كافة التكاليف المالية.

تونس

يتطلب حصول المسافر على شهادة فحص كورونا (pcr)، لم يمض عليه 72 ساعة، وتحميل تطبيق (احمي) لإدخال البيانات الشخصية ورقم الرحلة القادم عليها، مع حجر إجباري في الفنادق لمده 7 أيام.

المالديف

يتطلب وجود نتيجة سلبية لفحص pcr لمدة 96 ساعة من عمر سنة وأكثر وتعبئة نموذج إقرار صحة المسافر عبر بوابة (IMUGA) في القدوم والمغادرة.

جورجيا

الحصول على جرعتي لقاح كورونا وحجز فندق وتذكرة ذهاب وعودة وتأمين صحي.

لندن

يتطلب السفر إليها إكمال نموذج تحديد الموقع، وتقديم نتيجة فحص سلبية والعزل الصحي لمدة 10 أيام، وإجراء اختباري الفحص.

ألبانيا

لا يتطلب تأشيرة الدخول إلى أراضيها، شرط ألا تتجاوز مدة الإقامة 3 أشهر، كما أنها لا تطالب بتقديم فحص PCR، ولا يوجد حجر صحي عند الوصول.

البرازيل

يتطلب الحصول على تأشيرة دخول من السفارة البرازيلية وفحص PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بـ72 ساعة.

الأردن

يتطلب حصول المسافر على فحص كورونا PCR بنتيجة سلبية، والحصول على جرعتي لقاح كورونا أو جرعة واحدة مر عليها 14 يوما.

أمريكا

يجب على الراغبين بالسفر إجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة من موعد المغادرة.

لبنان

يتطلب على جميع المسافرين باستثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً إبراز شهادة اختبار PCR سلبية لا تتجاوز 96 ساعة من وقت نتيجة الاختبار حتى وصولهم إلى لبنان، على أن يخضعوا لحجر صحي فور وصولهم، ويُعفى منه الدبلوماسيون وعائلاتهم والمسؤولون والوفود الرسمية والضباط وأعضاء اليونيفيل والضيوف العابرون بالبر إلى سوريا عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت والقصر غير المصحوبين بذويهم الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، ومن ثبتت إصابتهم بكورونا في وقت سابق.

العراق

يتطلب فحص PCR صالح لمدة 48 ساعة، وفور الوصول يجب على جميع المسافرين تعبئة نموذج الإقرار الصحي واستمارة تعهد الحجر الصحي المنزلي.

تركيا

يجب على جميع المسافرين الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق تقديم نتيجة سلبية لاختبار SARS-COV-2 PCR تم إجراؤه خلال الـ 72 ساعة قبل وقت مغادرة الرحلة إلى تركيا، وهذا الشرط لا ينطبق على الضيوف المسافرين العابرين أو المواصلين.

الدول التي لا تستقبل السياح:

لا تزال العديد من الدول تفرض قيوداً على السفر للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ولا تسمح هذه الدول بالسفر إليها لغرض السياحة، إضافة إلى أن بعضها يستثني الحالات الخاصة… ومن هذه الدول (الكويت – هونغ كونغ ومكاو – كوريا – أستراليا – ماليزيا – نيبال – إيرلندا – روسيا – إسبانيا – بولندا – فيتنام – التشيك – بلجيكا- تايلند – إيطاليا).