“متحدث الداخلية”: من لا تنطبق عليهم شروط السفر فستتم إعادتهم من المنافذ

بلادي – الرياض :

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط السفر ستتم إعادتهم من المنافذ كافة.

وأوضح، خلال حديثه اليوم (الأحد) في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة حول مستجدات كورونا، أن التحقق من اكتمال شروط سفر المغادرين في مختلف المنافذ سيكون آليا بالتعاون مع مختلف الجهات.

وأشار إلى أن الجوازات أكملت استعداداتها لاستقبال المسافرين في جميع منافذ المملكة بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم غد (الاثنين).

وكشف عن استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويشمل ذلك مواطني مجلس التعاون الخليجي.