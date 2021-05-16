القبض على قائد مركبة دهس أحد المشاة أثناء ممارسته التفحيط في حي الربوة بالرياض

بلادي – الرياض :
تمكنت الجهات الأمنية في الرياض من القبض على قائد المركبة الذي تسبب في دهس أحد المشاة أثناء ممارسة التفحيط بحي الربوة.
وكان الشاب المتهور ظهر في فيديو وثقته كاميرا مراقبة، خلال اليومين الماضيين، وهو يمارس التفحيط قبل أن يدهس أحد المشاة ويهرب من المكان مسرعاً.
وأكد المرور، في بيان اليوم الأحد بعد القبض عليه والتحقيق معه، أنه سيتم استكمال الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.
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