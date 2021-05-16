ضبط 72 امرأة بإحدى قاعات الأفراح في تجمع مخالف بجازان

بلادي – الرياض : ضبطت شرطة جازان 72 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، في مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، إن التجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات. وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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