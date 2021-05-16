طوابير سيارات على جسر الملك فهد تنتظر السماح بالعبور إلى البحرين

بلادي – الرياض :

بدأت سيارات السعوديين الراغبين في السفر إلى البحرين تتوافد إلى جسر الملك فهد، مع اقتراب دخول قرار تعليق السفر حيز التنفيذ بعد ساعات من الآن.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية مساء اليوم (الأحد) طوابير السيارات متوقفة أمام نقاط التفتيش في جوازات الجسر قبل ساعات من السماح لهم بالعبور.

يذكر أن البحرين ألغت فحص كورونا عند الوصول، إلى جانب عدم وجود حجر صحي احترازي.