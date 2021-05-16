نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن تسجيل رياض أطفال نظام نور 1443 برقم الهوية لخريجي الروضات الحكومية والأهلية في المقال التالي
نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1443 ، لقد قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن فتح التسجيل لخريجي الروضات الحكومية والأهلية من خلال نظام نور الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة لجميع الجنسيات وذلك التسجيل معتمد من قبل الوزارة ويشرف عليه مسئولين الإدارة عن المدارس حيث أعلنت أنه تم البدء في التسجيل من اليوم الأحد الموافق 4 من شهر شوال 1442 وذلك عن طريق الرابط الرسمي من خلال موقع ثقفني سنوفيكم بالتفاصيل .
نظام نور لتسجيل الروضات 1443
لقد أصدرت وزارة التربية والتعليم السعودية الرابط الرسمي للتسجيل لجميع المراحل الدراسية للطلبة المستجدين من مختلف الجنسيات ويبحث الجميع الآن عن طريقة التسجيل في نظام نور 1442 ورقم الهوية الخاصة لخريجين الروضات الحكومية والأهلية ، حيث يبدأ التسجيل للمرحلة السابعة اليوم الأحد إلكترونيا .
رابط التسجيل الإلكتروني بنظام نور
يمكن التسجيل من خلال الموقع الرسمي لنظام نور الذي طرحته وزارة التربية والتعليم السعودية لمتابعة حركة تنقلات الطلبة من جميع المراحل الدراسية وذلك عن طريق الخطوات التالية :
- يجب الدخول علي الرابط الرسمي لنظام نور .
- ثم يجب تسجيل البيانات الخاصة بالخريجين .
- يبدأ التسجيل الفعلي يوم الأحد اليوم الموافق 4 من شوال 1442 هـ الموافق 16 من شوال 2021
- تبدأ المرحلة الثامنة للتقديم يوم الخميس الموافق 7 من أغسطس 2021
شروط نظام نور تسجيل راض الأطفال 1443
- يجب أن يكون سن الطفل للمستوي الثالث 6 سنوات ولا يقل أو يزيد عن السن المطلوب
- يجب أن يكون سن الطفل للمستوي الثاني عامين ولا يزيد أو يقل عن السن المطلوب
- يجب أن يكون سن الطفل للمستوي الأول ثلاث سنوات ولا يقل أ, يزيد عن السن المطلوب
الأوراق المطلوبة لتسجيل الروضة 1443
- يجب وجود صورة طبق لأصل عن شهادة ميلاد الطفل
- يجب وجود صورة خاصة لجميع تطعيمات الطفل
- يجب وجود صورة طبق الأصل من البطاقة العائلية للطفل .
- يجب وجود 9 صور شخصية للطفل
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآن تسجيل رياض أطفال نظام نور 1443 برقم الهوية لخريجي الروضات الحكومية والأهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.