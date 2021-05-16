الآن تسجيل رياض أطفال نظام نور 1443 برقم الهوية لخريجي الروضات الحكومية والأهلية

نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1443 ، لقد قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن فتح التسجيل لخريجي الروضات الحكومية والأهلية من خلال نظام نور الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة لجميع الجنسيات وذلك التسجيل معتمد من قبل الوزارة ويشرف عليه مسئولين الإدارة عن المدارس حيث أعلنت أنه تم البدء في التسجيل من اليوم الأحد الموافق 4 من شهر شوال 1442 وذلك عن طريق الرابط الرسمي من خلال موقع ثقفني سنوفيكم بالتفاصيل .

نظام نور لتسجيل الروضات 1443

لقد أصدرت وزارة التربية والتعليم السعودية الرابط الرسمي للتسجيل لجميع المراحل الدراسية للطلبة المستجدين من مختلف الجنسيات ويبحث الجميع الآن عن طريقة التسجيل في نظام نور 1442 ورقم الهوية الخاصة لخريجين الروضات الحكومية والأهلية ، حيث يبدأ التسجيل للمرحلة السابعة اليوم الأحد إلكترونيا .

رابط التسجيل الإلكتروني بنظام نور

يمكن التسجيل من خلال الموقع الرسمي لنظام نور الذي طرحته وزارة التربية والتعليم السعودية لمتابعة حركة تنقلات الطلبة من جميع المراحل الدراسية وذلك عن طريق الخطوات التالية :

يجب الدخول علي الرابط الرسمي لنظام نور . ثم يجب تسجيل البيانات الخاصة بالخريجين . يبدأ التسجيل الفعلي يوم الأحد اليوم الموافق 4 من شوال 1442 هـ الموافق 16 من شوال 2021 تبدأ المرحلة الثامنة للتقديم يوم الخميس الموافق 7 من أغسطس 2021

شروط نظام نور تسجيل راض الأطفال 1443

يجب أن يكون سن الطفل للمستوي الثالث 6 سنوات ولا يقل أو يزيد عن السن المطلوب يجب أن يكون سن الطفل للمستوي الثاني عامين ولا يزيد أو يقل عن السن المطلوب يجب أن يكون سن الطفل للمستوي الأول ثلاث سنوات ولا يقل أ, يزيد عن السن المطلوب

الأوراق المطلوبة لتسجيل الروضة 1443