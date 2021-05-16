نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول والتقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442 وتخصصات الكلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية ثانوي، يبحث الكثير من الطلاب السعوديين في المملكة وخاصة خريجي المرحلة الثانوية عن شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية، والذي ما يزال باب التسجيل فيها مفتوحا حتى اللحظة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لكلية الملك فهد الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية

وقد تم وضع العديد من الشروط التي يجب على كل من يرغب في التقديم والتسجيل في الكلية أن تتوافر به، حيث إن هذه الشروط وفقا لما جاء في الموقع الإلكتروني الرسمي من خلال منصة أبشر، ويمكن لكل من خريجي الثانوية، وخريجي المعاهد والكليات بمختلف الشهادات التقديم، وهذا وفقا للشروط المنصوص عليها وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وفي حالة إذا كان سعودي الجنسية ولكن نشأ خارج أراضي المملكة فإنه لا يتم قبوله.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 22 سنة، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة وقت التقديم.

أن يكون المتقدم لائق طبيا، وخاليا من الأمراض المعدية والمزمنة.

أن يكون حسن السير والسلوك، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يقل طول المتقدم عن 168 سم.

في حالة إذا كان المتقدم متزوجا، فيجب أن تكون زوجته سعودية الجنسية.

أن لا يكون قد سبق للمتقدم العمل في وظيفة حكومية سواء كانت مدنية أو عسكرية.

في حالة إذا كان المتقدم خريج جامعة، فيجب ألا يكون قد مر أكثر من عام على تخرجه وقت التقديم.

اجتياز جميع اختبارات القبول كالفحص الطبي المقابلة الشخصية، إلخ.

أن تكون جميع المستندات المقدمة مصدقة، وواضحة، ويقوم المتقدم بالتوقيع على أنها مطابقة للأصل.

الإجراءات العامة للقبول في كلية الملك فهد الأمنية

وقد تم الإعلان عن الإجراءات التي سيمر بها المتقدم أثناء تقدمه للكلية، والتي ستكون كالتالي:

الإعلان عن فتح باب التقديم

أول شيء في الاجراءات هو الإعلان رسميا عن فتح باب التقديم، وهذا من خلال موقع الكلية عبر شبكة الإنترنت، والتي يمكنك من خلالها الحصول على استمارة طلب الالتحاق ومعرفة شروط القبول ومواعيد استكمال الاجراءات، ويتم بعد تقديم الاستمارات القبول المبدئي.

الكشف الطبي والمقابلة الشخصية

بعد قبولك مبدئيا في الكلية، سيتم تحديد موعد لك لعمل اختبارات الكشف الطبي والمقابلة الشخصية، والتي يجب عليك اجتيازها لتنتقل إلى المرحلة الموالية.

الاختبار البدني

وسيتم بعد تخطيك للاختبار الطبي عمل اختبار اللياقة البدنية، حيث ستمر بالعديد من التمارين الرياضية العسكرية التي ستحدد صلاحيتك وقدراتك البدنية، ويجب عليك اجتياز اختبار اللياقة البدنية للقبول.

الاختبار التخصصي

وبعدها سيتم عمل اختبارات لك، قد تختلف، ولكنها في معظم الأوقات تكون ورقية، وهذه الاختبارات من أحد العوامل التي سيستخدمها المقييمون إلى جانب الاختبار البدني في المفاضلة بين المتقدمين، لفرزهم واختيار الأفضل بينهم.

التخصصات المطلوبة في كلية الملك فهد الأمنية

ويوجد العديد من التخصصات المطلوبة في الكلية التي يرغب الكثير من الشباب بالالتحاق بها، ومن هذه التخصصات هي:

الطب، والتمريض والصيدلة، إلخ.

الآداب والترجمة.

الهندسة بتخصصاتها.

الإعلام.

هذا كان مقالنا عن التقديم في كلية الملك فهد الأمنية، نتمنى أن يكون قد نال على إعجابكم، وقد تحدثنا في مقال سابق عن طريقة التقديم على اعانة بحث عن عمل 1442، فتابعوا معنا.