شروط التقديم بدورة العلوم الأمنية بكلية الملك فهد وأوراق التقديم 1442

شروط التقديم بدورة العلوم الأمنية بكلية الملك فهد، تعرف عليها الآن للتقديم. حيث صرحت الإدارة العامة للقبول المركزي، تلك التابعة لوكالة وزارة الداخلية للشأن العسكري، أن كلية الملك فهد، قد فتحت باب التقديم، للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65 بكلية الملك فهد الأمنية، أمام الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، من خريجي هذا العام الدراسي، مما يؤهلهم للعمل، في إحدى القطاعات الأمنية بعد التخرج. وقد وضعت كلية الملك فهد، عدة شروط يجب على المتقدمين لدورة العلوم الأمنية، استيفائها. جدير بالذكر، أن آخر موعد للتقديم هو: الأحد الموافق 11 / 10 / 1442 هـ في العاشرة صباحًا، علمًا بأنه منصة “أبشر توظيف” بوزارة الداخلية، هي المنصة الوحيدة للتقديم.

شروط التقديم بدورة العلوم الأمنية:

لقد وضعت دورة العلوم الأمنية، بجامعة الملك فهد، شروط على الراغبين في التسجيل استفتياها، وجاءت الشروط كالاتي:

أن يكون المقبل على التقديم “سعودي الأصل والمنشأ، مع استثناء من كان مع ذويه خارج البلاد، أثناء خدمتهم خارج السعودية، من شرط المنشأ. أن يكون الشخص ذو خلق طيب. ألا يكون عليه أية أحكام. أن يكون لائقًا طبيًّا، وخال من أية أمراض معدية، أوأية عاهات جسدية كانت، أو عقلية وأن يتناسب وزن الشخص مع طوله، حسب شروط اللائحة الطبية. كذلك من شروط التقديم بدورة العلوم الأمنية، ألا يكون قد سبق له الطرد من إحدى الكليات، أو المعاهد العسكرية. ألا يكون المتقدم متزوجًا من أجنبية. على المتقدم، أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، ومن خريجي للعام الدراسي الحالي فقط، للثانوية العامة. الحد الأدنى لمعدل التراكمي، الخاص بالمتقدم لدورة العلوم الأمنية، بكلية الملك فهد، في الثانوية العامة هو: (80%). أن يكون ما بين أل(17) سنة، وأل(22) سنة. اجتياز اختبار القدرات العامة، وأن تكون درجات المتقدم لا تقل عن (70%). تأدية الاختبار التحصيلي للمسار (العلمي/ العلوم الطبيعية)، في الوقت المحدد.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

عند تأكدك من استيفائك لشروط التسجيل بدورة العلوم الأمنية بكلية الملك فهد، عليك تحضير الأوراق، والمستندات المطلوبة، والحقها بطلبك، وقد جاءت الأوراق المطلوبة، كالاتي: