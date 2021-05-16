رابط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية لحملة الثانوية لدورة الضباط وشروط الالتحاق

رابط التسجيل في كلية الملك فهد، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي، التابع لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة، وذلك لطلاب الثانوية العامة تخرج حديث عام 1442، للالتحاق بدورة الضباط والحصول على بكالوريوس العلوم الأمنية، وبعد التخرج يتم العمل بإحدى القطاعات الأمنية، وذلك وفق شروط وضوابط موضوعة من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي، وفيما يلي نستعرض كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم.

رابط التسجيل

منذ أن تم الإعلان عن فتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة، حديثي التخرج تخرج عام 1442، للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية، وازداد البحث عبر محرك البحث جوجل عن رابط التسجيل، ويتم التسجيل في كلية الملك فهد عبر رابط أبشر توظيف التابع لوزارة الداخلية.

شروط الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية

لا بد للمتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من هذا الشرط من نشأ مع والده عندما كان يخدم خارج المملكة. حسن السير والسلوك ويتمتع بسمعة طيبة وغير محكوم عليه بأي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. حاصل على الشهادة الثانوية للعام الحالي انتظام نهاري ولا يقبل الأعوام السابقة (علمي – شرعي)، أو نظام المقررات (طبيعي – إنساني). يتم معادلة الشهادة لمن حصل على الشهادة من خارج المملكة من وزارة التعليم. لا يقل التقدير التراكمي عن 80% في الثانوية العامة. لا يقل عمر المتقدم عند بدء العام الدراسي عن 17 سنة ولا يزيد عن 22 عام. اجتاز اختبارات القدرات العامة وحصل على تقدير لا يقل عن 70%. أن يجتاز الاختبار التحصيلي في الوقت المخصص لذلك. ألا يكون قد تم طرده من أحد الكليات العسكرية قبل ذلك. ألا يكون متزوج من أجنبية. أن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية.

موعد التقديم

التقديم متاح من يوم الثلاثاء القادم 06\10\1442 هجرياً الموافق 18\05\2021، وينتهي يوم الأحد بتاريخ 11\10\1442 الموافق 23\05\2021.