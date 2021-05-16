نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية أعرف أهم الشروط المطلوبة في المتقدم عبر رابط jops.sa في المقال التالي

رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الشهادة الثانوية العامة لهذا العام 1442، من أهم مواضيع البحث من قبل خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالعمل في وزارة الداخلية، وخدمة الوطن من خلال هذه الوزارة السيادية الهامة، بعد أن تم الإعلان عن قبول طلاب جدد في دورة الضباط رقم 65 من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، اليوم الأحد 2021/05/16 وحددت الإدارة الشروط المطلوبة في الطلاب الراغبين في التسجيل، ورابط التسجيل الرسمي، ومواعيد بداية التقديم ونهايته وسوف نعرض لكم داخل المقال تفاصيل الإعلان الذي تم نشره اليوم. رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية ألية التسجيل في دورة الضباط الجديدة رقم 65 بكلية الملك فهد الأمنية الدخول على رابط أبشر توظيف. الدخول على أيقونة الوظائف المتاحة من الصفحة الرئيسية. تحديد التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية من الخيارات المتاحة ثم أضغط بحث. الضغط على أيقونة تقديم طلب. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بمنتهى الدقة لأن أي خطأ في البيانات يعرض صاحبه لشطب طلبه. الضغط على زر التالي وبعدها يتم تسجيل بيانات الشهادة الثانوية العامة ثم حفظ وبعده قم بمراجعة البيانات التي سجلتها للتأكد من صحتها. الضغط على زر تقديم الطلب وأحتفظ برقم الطلب الذي سيظهر لك للمراجعة. رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية وموعد التقديم بداية التقديم يوم 2021/05/18 الموافق 6 شوال 1442.

نهاية التقديم يوم 2021/05/23 الموافق 11 شوال 1442. شروط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ ويستثنى من ذالك من نشأ مع والده بالخارج أثناء خدمة الوطن.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة للعام الحالي 1442.

يجب أن يكون المتقدم يتمتع بحسن السمعة ولا يكون محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف.

يجب أن يتناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية المحددة لذالك.

يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 17 عام وقت التقديم ولا يزيد عن 22 سنة.

يجب أن يكون المتقدم لائق طبياً ولا يعاني من أي أمراض مزمنة ومعدية.

يجب أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات المقررة من قبل لجنة القبول واجتياز المقابلة الشخصية.

يجب أن لا يقل المعدل التراكمي 80%.

في حال أن كان المتقدم حاصل على الشهادة من الخارج يجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم السعودية.

يجب أن يكون المتقدم مطرود من أي كلية عسكرية أو معهد عسكري لأي سبب. الوسوم عمر شويل - جدة رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية أعرف أهم الشروط المطلوبة في المتقدم عبر رابط jops.sa error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية أعرف أهم الشروط المطلوبة في المتقدم عبر رابط jops.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.