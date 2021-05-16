نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية وموعد التقديم عبر رابط أبشر توظيف jobs.sa في المقال التالي
شروط الالتحاق بكلية الملك فهد، أعلنت كلية الملك فهد الأمنية، عن طريق الإدارة العامة للقبول المركزي، عن فتح باب التقديم والالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية، ويتم ذلك عبر منصة أبشر توظيف التابعة لوزارة الداخلية، وفق الشروط والضوابط الموضوعة، والتقديم سوف يكون لطلاب الثانوية العامة حديثي التخرج لعام 1442، والتقديم سوف يتم إلكترونيا عن طريق رابط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية، وذلك على كل من يرغب في التقديم الدخول على المنصة وملء البيانات المطلوبة بكل دقة، بعد التقديم سيحصل المتقدم على رقم الطلب الخاص به، وهذا الرقم لا يعني قبوله ولكن يعني أنه قد تم تسجيل الطلب بنجاح.
شروط الالتحاق بكلية الملك فهد
- أن يكون المتقدم للالتحاق سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ خارج البلاد مع والده أثناء خدمته.
- غير محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة وأن يتمتع بسمعة طيبة.
- غير مطرود قبل ذلك من أحد الكليات العسكرية.
- غير متزوج من أجنبية.
- لا يقل السن عن 17 سنة عند بداية العام الدراسي ولا يزيد عن 22 عام.
- أن يكون حديثي التخرج من طلاب الثانوية العامة انتظام نهاري.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة (علمي – شرعي)، أو نظام المقررات ( طبيعي – إنساني ).
- معادلة الشهادة من وزارة لتعليم بالمملكة لمن حصل على الشهادة من الخارج.
- لا يقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة عن 80%.
- أن يجتاز اختبارات القدرات العامة بنسبة لا تقل عن 70%.
- أن يجتاز الاختبار التحصيلي في الوقت المحدد له.
- أن يجتاز جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية.
موعد التقديم
التقديم يبدأ من يوم الثلاثاء القادم 16\10\1442 هجرياً الموافق 18\05\2021 ميلادياً، وينتهي يوم الأحد 11\10\1442 الموافق 23\05\2021.
تعليمات هامة يجب الالتزام بها من قبل المتقدمين
- التقديم متاح فقط عبر منصة أبشر توظيف التابعة لوزارة الداخلية.
- سوف يتم الربط مع المركز الوطني للقياس إلكترونياً للحصول على درجات اختباري القدرات والتحصيلي.
- سيتم إرسال رسالة نصية للمقبولين عن طريق الجوال وكذلك عبر منصة أبشر توظيف.
- لا بد من كتابة كافة البيانات بشكل صحيح دون أخطاء.
- صحة البيانات مسؤولية مقدم الطلب.
- اختبارات كفاية اللغة الإنجليزية step سيحدد لاحقاً.
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