شروط الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية وموعد التقديم عبر رابط أبشر توظيف jobs.sa

شروط الالتحاق بكلية الملك فهد، أعلنت كلية الملك فهد الأمنية، عن طريق الإدارة العامة للقبول المركزي، عن فتح باب التقديم والالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية، ويتم ذلك عبر منصة أبشر توظيف التابعة لوزارة الداخلية، وفق الشروط والضوابط الموضوعة، والتقديم سوف يكون لطلاب الثانوية العامة حديثي التخرج لعام 1442، والتقديم سوف يتم إلكترونيا عن طريق رابط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية، وذلك على كل من يرغب في التقديم الدخول على المنصة وملء البيانات المطلوبة بكل دقة، بعد التقديم سيحصل المتقدم على رقم الطلب الخاص به، وهذا الرقم لا يعني قبوله ولكن يعني أنه قد تم تسجيل الطلب بنجاح.

شروط الالتحاق بكلية الملك فهد

أن يكون المتقدم للالتحاق سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ خارج البلاد مع والده أثناء خدمته.

غير محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة وأن يتمتع بسمعة طيبة.

غير مطرود قبل ذلك من أحد الكليات العسكرية.

غير متزوج من أجنبية.

لا يقل السن عن 17 سنة عند بداية العام الدراسي ولا يزيد عن 22 عام.

أن يكون حديثي التخرج من طلاب الثانوية العامة انتظام نهاري.

حاصل على شهادة الثانوية العامة (علمي – شرعي)، أو نظام المقررات ( طبيعي – إنساني ).

معادلة الشهادة من وزارة لتعليم بالمملكة لمن حصل على الشهادة من الخارج.

لا يقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة عن 80%.

أن يجتاز اختبارات القدرات العامة بنسبة لا تقل عن 70%.

أن يجتاز الاختبار التحصيلي في الوقت المحدد له.

أن يجتاز جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية.

موعد التقديم

التقديم يبدأ من يوم الثلاثاء القادم 16\10\1442 هجرياً الموافق 18\05\2021 ميلادياً، وينتهي يوم الأحد 11\10\1442 الموافق 23\05\2021.

تعليمات هامة يجب الالتزام بها من قبل المتقدمين