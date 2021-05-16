إعانة البحث عن العمل وشروط الحصول عليها، أعلنت الحكومة السعودية عن تقديمها إعانة البحث عن العمل لمن لا يمتلكون عمل أو من يبحثون عن عمل، وتأهيلهم للحصول على العمل في القطاعات الخاصة أو العامة، وذلك في إطار دعم وزارة التنمية والموارد البشرية لهؤلاء الأفراد والتي تقوم بصرف 2000 ريال سعودي لمدة عام كامل، وذلك للمستحقين والمستوفين للشروط، وسنتعرف على طريقة وشروط التقديم للإعانة.

شروط الحصول على إعانة البحث عن العمل

حددت وزارة التنمية والموارد البشرية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على إعانة البحث عن العمل، أهمها:

أن يكون سعودي الجنسية، أو من إمرأة سعودية متزوجة من شخص غير سعودي.

الإقامة بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية وفقاً للمادة 14.

أن يكون عمر المتقدم ما بين 20 إلى 35 عام.

أن يكون من غير العاملين في القطاعات الخاصة أو العامة، وتتوافر لديه القدرة على العمل.

ألا يتقاضى المتقدم معاش تقاعدي أو أي تعويضات أخرى.

ألا يكون من الطلاب أو المتدربين في أى مرحلة من المراحل التعليمية.

عدم تواجد المتقدم في دار الإيواء أو الرعاية.

طريقة التقديم على إعانة البحث عن العمل

حتى تتمكن من الحصول على إعانة البحث عن العمل في حالة توافر الشروط، عليك اتباع الآتي: