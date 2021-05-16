إليكم رابط التقديم في اعانة البحث عن العمل 1442 يواجه العاطل عن العمل الكثير من الصعوبات حتى يتمكن من الحصول على فرصة عمل مناسبة تناسب مؤهلاته ومهاراته، لذا قامت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة التنمية والموارد البشرية بتوفير دعم وإعانة الباحثين عن العمل، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، حتى يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل مناسبة، وكذلك تقديم دورات تدريبية وتأهيلية تجعلهم قادرين على الإنطلاق في سوق العمل في القطاعين الخاص والعام.

رابط التقديم في اعانة البحث عن العمل

أقر مجلس الوزراء بالمملكة مقدار الإعانة المقدمة للباحثين عن العمل من المواطنين السعوديين، والتي تصرف للباحثين عن العمل، والتي تقدر ب 2000 ريال سعودي لمدة 4 شهور من بداية الصرف، وحتى 750 ريال في الدفعة الأخيرة من الإعانة، وذلك للمستوفين للشروط التي أقرتها الوزارة، حيث يمكن لهؤلاء الأفراد التقديم على الإعانة عن طريق تقديم طلب عبر موقع طاقات الإلكتروني، وإدخال البيانات المطلوبة من اسم المتقدم ورقم الهوية ورقم الجوال.

أهداف تنظيم إعانة البحث عن العمل

يهدف التنظيم الذي أعلنه مجلس الوزراء مؤخراً بشأن إعانة البحث عن العمل إلى الآتي:

تنظيم عملية صرف إعانة البحث عن العمل، واختيار الأفراد المستحق لهم الحصول على الإعانة.

دعم العاطلين عن العمل وكذلك الباحثين عن العمل للحصول على فرصة عمل مناسبة.

تحفيز الباحثين عن العمل للدخول في سوق العمل، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

تحديد حقوق والتزامات كل أطراف النظام سواء أفراد أو صندوق تنمية الموارد البشرية.

ما قيمة إعانة البحث عن العمل

حدد مجلس الوزراء بالمملكة قيمة إعانة البحث عن العمل التي تصرف لمدة 15 شهر، والتي تشمل صرف 1000 ريال شهرياً في الأربعة الأولى، و1500 ريال في الأربعة أشهر التالية، و1000 ريال للأربعة أشهر التي تليها، وأخيراً 750 ريال في الثلاثة أشهر الأخيرة للفترة المذكورة.