- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في إعانة البحث عن عمل من حافز بوابة طاقات 1442 في المقال التالي
خطوات التسجيل في إعانة البحث عن عمل من حافز بوابة طاقات 1442، عن طريق برنامج حافز يستطيع من يرغب من مواطني المملكة العربية السعودية التقدم للتسجيل في الحصول على إعانة البحث عن وظيفة، ولقد تم تنظيم تلك الخدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، علي أن يتم صرف تلك الإعانة لمدة 15 شهراً كنوع من مد يد العون للعاطلين وتشجيعهم في الحصول على وظيفة.
إعانة البحث عن عمل من برنامج حافز بوابة الطاقات 1442
حافز هو برنامج دعمي للعاطلين والجادين في الحصول على فرصة عمل، فهو برنامج تحفيزي يعمل على تأهيل مواطني المملكة والدخول في سوق العمل، ولقد يتم صرف تلك الإعانة وفق شروط محددة وهي الأتي:
- الجنسية السعودية شرط أساسي في الحصول على الإعانة
- أن يكون المتقدم من قانطي أراضي المملكة
- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن العشرين عام ولا يزيد عن الأربعين عام
- مقدرة المتقدم وتمتعه بالصحة للقدرة على العمل
- أن يكون المتقدم عاطل أي لا يعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص
- عدم حصول المتقدم على معاش المتعاقدين أو معاش الضمان الاجتماعي
- إلا يكون المتقدم طالب علم
- أن يكون المتقدم خالي من أى نشاط تجاري.
المبالغ التي يتم صرفها من إعانة البحث عن عمل من برنامج حافز
ومن المعروف أن يتم صرف تلك الإعانة لمدة 15 شهراً كما سالفا الذكر ولقد تم تقسيم تلك المبالغ على دفعات تم حسابها كالأتي :
- الأشهر الأربع الأولى بدايةً من صرف الإعانة يتم صرف مبلغ وقدره 2000 ريال سعودي
- الأشهر الأربع الذي يليه يتم صرف مبلغ وقدره 1500 ريال سعودي
- أم الأربعة الأشهر الثالثة يتم صرف إعانة بمبلغ 1000 ريال سعودي
- وأخر ثلاثة أشهر يتم صرف مبلغ 750 ريال.
كيفية التسجيل في برنامج حافز للحصول على إعانة البحث عن عمل
يمكن للمتقدم تقديم طلب إعانة البحث عن عمل من خلال الولوج على الموقع الرسمي الخاص بصندوق تنمية الموارد البشرية أو من خلال زيارة المنصة الإلكترونية الخاصة بوابة طاقات، حيثُ يتم دراسة الطلب المتقدم إليهم جيداً ويتم الرد بالموافقة في خلال مدة تتراوح شهرين، ومن المعروف أن تكون حالة الرفض مُسببة، وهناك بعض من الحالات التي يتم إيقاف صرف الإعانة وهي:
- انتهاء مدة صرف الإعانة
- وفاة المستفيد من الإعانة
- التقدم بطلب وقف صرف الإعانة.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات التسجيل في إعانة البحث عن عمل من حافز بوابة طاقات 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.