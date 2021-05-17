خطوات التسجيل في إعانة البحث عن عمل من حافز بوابة طاقات 1442، عن طريق برنامج حافز يستطيع من يرغب من مواطني المملكة العربية السعودية التقدم للتسجيل في الحصول على إعانة البحث عن وظيفة، ولقد تم تنظيم تلك الخدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، علي أن يتم صرف تلك الإعانة لمدة 15 شهراً كنوع من مد يد العون للعاطلين وتشجيعهم في الحصول على وظيفة.

إعانة البحث عن عمل من برنامج حافز بوابة الطاقات 1442

حافز هو برنامج دعمي للعاطلين والجادين في الحصول على فرصة عمل، فهو برنامج تحفيزي يعمل على تأهيل مواطني المملكة والدخول في سوق العمل، ولقد يتم صرف تلك الإعانة وفق شروط محددة وهي الأتي:

الجنسية السعودية شرط أساسي في الحصول على الإعانة

أن يكون المتقدم من قانطي أراضي المملكة

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن العشرين عام ولا يزيد عن الأربعين عام

مقدرة المتقدم وتمتعه بالصحة للقدرة على العمل

أن يكون المتقدم عاطل أي لا يعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص

عدم حصول المتقدم على معاش المتعاقدين أو معاش الضمان الاجتماعي

إلا يكون المتقدم طالب علم

أن يكون المتقدم خالي من أى نشاط تجاري.

المبالغ التي يتم صرفها من إعانة البحث عن عمل من برنامج حافز

ومن المعروف أن يتم صرف تلك الإعانة لمدة 15 شهراً كما سالفا الذكر ولقد تم تقسيم تلك المبالغ على دفعات تم حسابها كالأتي :

الأشهر الأربع الأولى بدايةً من صرف الإعانة يتم صرف مبلغ وقدره 2000 ريال سعودي

الأشهر الأربع الذي يليه يتم صرف مبلغ وقدره 1500 ريال سعودي

أم الأربعة الأشهر الثالثة يتم صرف إعانة بمبلغ 1000 ريال سعودي

وأخر ثلاثة أشهر يتم صرف مبلغ 750 ريال.

كيفية التسجيل في برنامج حافز للحصول على إعانة البحث عن عمل

يمكن للمتقدم تقديم طلب إعانة البحث عن عمل من خلال الولوج على الموقع الرسمي الخاص بصندوق تنمية الموارد البشرية أو من خلال زيارة المنصة الإلكترونية الخاصة بوابة طاقات، حيثُ يتم دراسة الطلب المتقدم إليهم جيداً ويتم الرد بالموافقة في خلال مدة تتراوح شهرين، ومن المعروف أن تكون حالة الرفض مُسببة، وهناك بعض من الحالات التي يتم إيقاف صرف الإعانة وهي: