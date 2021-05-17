نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باقة زين 399 مع جهاز وأحدث عرض للجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة باقة زين 399 مع جهاز تعتبر من أهم الباقات المتميزة التي تقوم بتقديمها شركة زين لعملائها، إلى جانب عروض زين للأجهزة حيث من خلال هذه الباقة يمكن للعميل الحصول على أكثر من اختيار ضمن اختيارات الأجهزة التي يمكن الحصول عليها بالتقسيط، فمن خلال باقة زين مع جهاز أو باقات زين مفوتر مع جهاز تقدم الشركة إمكانية الحصول على الأجهزة بالتقسيط المريح للعملاء، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على باقة زين 399 مع جهاز.

باقة زين 399 مع جهاز

توفر باقة زين 399 مع جهاز أكثر من اختيار للعملاء ومن ضمن أهم هذه الأجهزة إمكانية الحصول على جوال iPhone Pro Max وفي حالة اختيار هذه الباقة يمكن الحصول على الجوال بالتقسيط بقيمة 225 ريال سعودي فقط شهريًا ويتم دفع قيمة القسط شاملة الضريبة بسعر 258.75 ريال شهريًا، هذا بالإضافة إلى دفع قيمة الباقة بقيمة 366.85 فقط شاملة قيمة الضريبة المضافة 15% بدلًا من دفع 458.85 ريال.

عروض الأجهزة لباقة شباب 399

بالإضافة إلى جهاز ايفون 12 برو ماكس هناك أكثر من اختيار للجوالات قد وضعتها شركة زين لعملائها يمكنهم الاختيار ما بينهم وهي:

جهاز جوال iPhone 12 Pro بقيمة قسط شهري 230 ريال سعودي بالإضافة إلى قيمة الباقة الشهرية.

جوال Note 20 Ultra 5G عبر التقسيط ويبدأ القسط من 230 ريال سعودي.

جوال iPhone 12 بقسط شهري يبدأ من 172.5 ريال سعودي فقط.

جهاز Huawei Mate 40 Pro عبر قسط شهري يبدأ من 172.5 ريال سعودي.

كل هذه الأجهزة وأكثر يمكن الحصول عليها بمجرد الاشتراك في باقة شباب 399 ويتم الحصول على الأجهزة دون الحاجة إلى دفع قيمة مقدمة للحصول على الجهاز.

شروط الحصول على باقة زين 399 مع جهاز

وهناك مجموعة من الشروط يجب توافرها للاستفادة من باقة زين 399 مع الأجهزة الذكية وتتمثل في: