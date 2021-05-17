رابط التسجيل لكلية الملك فهد الأمنية لحملة الثانوية العامة عبر jops.sa وزارة الداخلية الموعد والشروط

التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية للالتحاق بدورة الضباط الجديدة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65 لخريجي الثانوية العامة هذا العام 2021، وقالت أن رابط التسجيل لكلية الملك فهد الأمنية رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية، جاء ذالك من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية، للعمل بوزارة الداخلية بعد التخرج يأتي هذا في ظل التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه المملكة، من تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، مما يستدعي أن يكون هناك ضباط مؤهلين للعمل بمختلف قطاعات وزارة الداخلية السعودية، وجاء في الإعلان شروط يجب أن تتوافر في المتقدمين للكلية وضوابط حددتها الوزارة سنعرضها لكم داخل المقال.

نبذة مختصرة عن كلية الملك فهد الأمنية

كلية الملك فهد الأمنية أنشأة بأمر ملكي عام 1354 هجري الموافق 1935 ميلادي، وهي كلية تابعه لوزارة الداخلية السعودية شعرها “الله أكبر ، يعيش الملك، يحيا الوطن” يقع مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، تعمل الكلية على تعليم وتدريب طلابها على الحياة الأمنية، وحماية واستقرار الوطن ومحاربة الخارجين عن القانون.

موعد التقديم في كلية الملك فهد الأمنية

يمكن لجميع خريجي الثانوية العامة للعام الحالي التسجيل، بداية من يوم 18 مايو 2021 الموافق 6 من شهر شوال، وينتهي التقديم يوم 23 مايو 2021 الموافق 11 شوال 1442.

رابط التسجيل لكلية الملك فهد الأمنية للدورة 65.

الدخول على رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للمتقدم. تحديد الوظيفة “التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية”. قراءة الدقيقة والاطلاع على الشروط والضوابط المطلوبة. الضغط على تسجيل وبذالك سيتم عملية التسجيل في دورة الضباط رقم 65.

تعليمات هامة يجب الاطلاع عليها ومعرفتها من قبل الطلاب الراغبين للتقديم

يجب تسجيل البيانات بمنتهى الدقة وفي حالة أن البيانات المسجلة لا تتطابق مع بيانات الجهات ذات الشأن سيتم أستبعاد الطلب. أدخال البيانات في المنصة والحصول على رقم طلب لا يعني القبول للمتقدم. سيتم تحديد موعد لعقد أختبار كفايات اللغة الانجليزية “step” لاحقاً. سيتم الربط إلكترونياً مع المركز الوطني للقياس للحصول على درجات أختباري القدرات العامة، والاختبار التحصيلي.

شروط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية للدورة 65