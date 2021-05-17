كيفية الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي eservices.mlsd.gov.sa وتقديم طلب معاش

رابط الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي الذي يتابعه جميع المستفيدين من رواتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم المدني، حيث يقوم الآلاف من المواطنين بالدخول الدوري على رابط الوزارة الرسمي للاستعلام عن رصيد المواطن عليه، ويعتبر راتب الضمان الاجتماعي الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية من أفضل الخدمات التي تم إطلاقها لخدمة المواطن البسيط ذو الدخل المنخفض ومعدومي الدخل كما تقوم الوزارة بتقديم خدمة التقديم على المساعدات المقطوعة.

وزارة التنمية الاجتماعية

رواتب الضمان الاجتماعي

قامت وزارة التنمية الاجتماعية التي تم إدماجها مع وزارة الموارد البشرية، لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بإطلاق راتب الضمان الاجتماعي لدخول المواطن السعودي الفقير والذي يكون دخله الشهري قيللي أو ليس له دخل بالتقدم والتسجيل في طلب راتب الضمان بالوزارة مع اتباع جميع الشروط اللازمة للتسجيل الإلكتروني للقبول في قوائم رواتب الوزارة الشهرية، وتعتبر ضمن عشرات الخدمات الاجتماعية التي قامت هيئات ومؤسسات المملكة بإطلاقها بالأعوام الماضية والتي تتمثل في حساب المواطن ورواتب الضمان الاجتماعي ورواتب التأهيل الشامل والمساعدات المقطوعة وما إلى ذلك.

كيفية الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي

يتم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويتم اختيار الخدمات الإلكترونية. ويقوم المستخدم باختيار وزارة التنمية الاجتماعية. أو يتم الدخول على رابط وزارة التنمية الاجتماعية. مباشرة. يقوم المستخدم بإدخال كلمة المرور. يقوم المستخدم باختيار خدمة الاستعلام عن حالة الضمان. يتم الاطلاع على التفاصيل لمعرفة رقم الضمان. يقوم المستخدم بالدخول على رابط الاستعلام عن حالة مستفيدي الوزارة. يتم إدخال الرقم المدني ورقم الضمان. يقوم المستخدم بكتابة رمز التحقق. يتم العرض.

تسجيل الضمان الاجتماعي

يتم التسجيل أولا في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد التعرف على شروط الاستحقاق والتي من أهمها أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ,ان يكون العمر لا يقل عن 35 عاما ولا يزيد عن 60 عاما، وألا يكون لديه أملاك عقارية أو سجل تجاري أو يكون من أرباب دور الرعاية الاجتماعية، كما لا يجب أن يكون معتاد الإقامة خارج المملكة لأكثر من ثلاثة اشهر، ويكون التسجيل بالوزارة بالخطوات التالية: