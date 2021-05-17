نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تعلن الدول المسموح السفر لها مع استئناف سفر المواطنين للخارج في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدول المسموح السفر لها، أعلن مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية عن أسماء الدول التي لن يسمح للمواطنين السعوديين السفر إليها سواء ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر من خلال دولة أخرى، إلا بعد الحصول على أذن مسبق من الجهات المعنية بالمملكة، وذلك خوفاً على حياة المسافرين من التعرض للإصابة بجائحة كورونا بالدول الغير مسموح السفر إليها، حيث حددت وزارة الداخلية قائمة الدول غير المسموح السفر إليها إلا بإذن مسبق، وما عدا هذه الدول فباقي الدول مسموح السفر لها.

السعودية تعلن الدول المسموح السفر لها مع استئناف سفر المواطنين للخارج

ووفقاً للبيان الصادر من وزارة الداخلية، فقد أعلنت وزارة الداخلية عن الدول التي يمنع سفر المواطنين السعوديين لها إلا بعد الحصول على تصريح مسبق وهذه الدول هي:- (ليبيا، سوريا، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الكونغو الديمقراطية، الصومال، أفغانستان، روسيا البيضاء، الهند، الصومال) بالإضافة إلى أية دول أخرى لم تستطيع السيطرة على تلك الجائحة أو ثبت انتشار السلالة المتحورة بها.

وأهابت وزارة الداخلية كافة المواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها من ضرورة توخي الحذر أثناء التواجد في تلك الدول والابتعاد عن أماكن الازدحام والتجمعات، مع اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير صحية للحيلولة دون الإصابة بتلك الجائحة.

يذكر بأنه تم السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج المملكة اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 5/10/1442 الموافق 17/5/2021 وذلك بعد فترة طويلة من التوقف والانتظار من قبل المواطنين، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة لمنع تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19) بين المواطنين، خوفاً على حياة المواطنين، وسوف يتم فرض حجر مؤسسي على المواطنين القادمين إلى المملكة يتم إضافته تكلفته على تذكرة السفر، وذلك لمدة 7 أيام على الأقل، على أن يتم ثبوت سلبية المسحة من عدم الإصابة بتلك الجائحة.

ويتخوف العالم حالياً من النسخة الجديدة المتحورة والتي ظهرت في الهند وهي نسخة أشرس من النسخ السابقة وقد أدت إلى وفاة عدد كبير من المواطنين هناك وتدهور النظام الصحي بها، بسبب عدم قدرة المستشفيات على استقبال الأعداد المصابة المتزايدة.