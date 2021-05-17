نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وموعد التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية المرحلة الثانوية 1443 الحرس الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وموعد التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية الثانوية 1443 الحرس الوطني للعام الدراسي 1443، مع إعلان لجنة القبول والتسجيل في الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1443 للشهادة الثانوية، لذا نتناول اليوم طريقة التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية وتعليمات عليك معرفتها قبل الإقبال على التسجيل، بالإضافة إلى موعد التسجيل.

رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

لكي تتمكن من التسجيل يتم الدخول إلى موقع كلية الملك خالد العسكرية عبر التوجه إلى محرك البحث قوقل وكتابة كلية الملك خالد العسكرية والضغط على نتيجة البحث الأولى، حيث نجد في الصفحة الرئيسية الإعلان الخاص بموعد التقديم، ثم يتم قراءة كافة الشروط والتعليمات الخاصة بالتقديم والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية، ثم الضغط على بداية التسجيل حيث يفتح صفحة خاصة بالتسجيل عليك إدخال بياناتك الشخصية من الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة، رقم الهوية الوطنية وتاريخ انتهائها باليوم والشهر والسنة.

إدخال بيانات التعليم والإتصال للتسجيل

كما يتم إضافة مصدر الهوية، تاريخ ومكان الميلاد، الطول والوزن، وبعد إدخال البيانات العامة يتم إدخال البيانات الدراسية ومنها القسم، نوع التعليم، سنة التخرج 1442، المعدل التراكمي العام، إختبار القدرات إن وجدت، الدرجة، الكلية، درجة إختبار كفايات اللغة الإنجليزية، ثم إدخال طرق الإتصال للتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1443 من رقم الجوال، رقم جوال أخر، هاتف ثابت و البريد الإلكتروني.

إدخال بيانات العائلة وتحميل شهادة الثانوية

يتم إدخال إسم الأم كاملاً حسب الهوية الوطنية، المنطقة التي تنتمي الأم لها، إسم الأب كامل، رقم الهوية، مكان الميلاد، وكان نشأة وجهة عمله، ثم يتم تحميل صورة الشهادة الثانوية بعد تحويلها إلى صيغة JPG، وتحميل الصورة الشخصية كذلك للتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية ثم وضع رمز التحقق الظاهر والضغط على تسجيل، ثم يظهر أمامك رقم الطلب ويتم إرساله عبر جوالك خلال دقائق عديدة.

موعد التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

يتم فتح باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للشهادة الثانوية للعام الدراسي 1443 منذ الثلاثاء الموافق 20 / 10 للعام الهجري الجاري 1442 في تمام العاشرة صباحاً، وحتى الأحد الموافق 25 / 10 للعام الهجري الجاري 1442 في تمام الحادية عشر صباحاً، ويمكنك التسجيل على مدار 24 ساعة طيلة الأيام المذكورة.