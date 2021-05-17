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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل من خلال حافز المنصة الموحدة في المقال التالي
نعرض لكم طريقة التسجيل في إعانة البحث عن عمل في السعودية عبر برنامج حافز بعد أن صدق مجلس الوزراء السعودي في الفترة الأخيرة على قرار يتضمن إعانة البحث عن عمل قامت بنشره في الجريدة الرسمية وأوضح من خلاله الفئات المستفيدة والمستهدفة من تلك الإعانة فضلًا عن مقدار الإعانة ومدى استمراريتها وشروط الحصول عليها إلى غير ذلك من الأمور، وجدير بالذكر أن تلك الإعانة سيتم صرفها لمدة تتراوح ل١٥ شهر فقط ولن تكون مستمرة للأبد
إعانة البحث عن عمل عبر حافز
ويمكن للمواطنين الذين يبحثون عن العمل التسجيل والاستفادة من الإعانة من خلال الدخول على المنصة الوطنية الموحدة وإدخال البيانات المطلوبة، حيث يتم صرفها على دفعات كل دفعة خلال فترة معينة، وهي محاولة حسب ما هو آت:
- الدفعة الأولى: ٢٠٠٠ ريال سعودي لمدة ٤ أشهر الأولى تتم من بداية بدء صرف الإعانة.
- الدفعة الثانية: مبلغ ١٥٠٠ ريال سعودي تصرف لمدة ٤ أشهر التالية تبدأ حسابها من انتهاء المرحلة الأولى.
- المرحلة الثالثة: مبلغ وقدره ١٠٠٠ ريال سعودي تصرف لمدة ٤ أشهر يتم البدء في حسابها بانتهاء المرحلة الثانية.
- المرحلة الرابعة: وهى مبلغ ٧٥٠ ريال سعودي يتم صرفها لمدة ثلاثة أشهر يتم البدء من حسابها من تاريخ انتهاء المرحلة الثالثة.
شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل
اشترط مجلس الوزراء وفقًا للقرار الصادر منه شروط محددة يجب توافرها في المواطن المتقدم من أجل الحصول على الإعانة البحث عن عمل وهي كالتالي:
- أن يكون مواطن سعودي حامل الجنسية.
- أن يكون بشكل دائم ومستمر بالمملكة.
- أن يكون قادر على العمل ويبحث بشكل جاد.
- ألا يقل سن المتقدم عن ٢٠ سنة ولا يزيد عن ٤٩ عام.
- ألا يكون المتقدم موظفا أو عاملًا بالقطاع العام أو الخاص.
- ألا يكون المتقدم له معاش تقاعدي.
- ألا يكون للمتقدم أي تعويض أو مخصصات أو إعانات تصرف تعطله عن العمل.
- ألا يكون المتقدم يصرف له معاش الضمان الاجتماعي.
- ألا يكون المتقدم طالبًا في أي مرحلة من مراحل التعليم أو متدرب.
- ألا يكون لديه أي نشاط تجارى.
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