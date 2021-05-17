نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات فتح حساب في بنك الراجحي 2021 ورابط تحميل التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد زادت عمليات البحث في الآوان الأخيرة بشكل كبير وهذا خلال في الساعات القليلة الماضية حول طريقة فتح حساب في بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية كما إنه تصدر بالفعل محرك البحث في موقع البحث الشهير جوجل والتي تكتسب الكثير من الإهتمام الكثير القادم من المواطنين ذوي الجنسية السعودية، كما إن المواطنين قد رغبوا في معرفة شروط وتفاصيل وضوابط آلية فتح حساب في بنك الراجحي من خلال موقع المصرف الإلكتروني وهذا تم بعدما قد قام البنك الرسمي بتصريح يتيح فيه الحساب على مدار الساعة من أي مكان في العالم وهذا بالإضافة إلى العديد من المزايا الجديدة والتي تم الإعلان عنها ومن ضمنهم (خدمة تحويل الأموال وكذلك خدمة إصدار بطاقة الصراف الآلي) وهذا بهدف الحصول على خدمات إضافية من تطبيق الجوال.

مميزات فتح حساب بنك الراجحي

ومن خلال مقالتنا هذه سنقدم لكم كافة المميزات التي تخص فتح حساب في بنك الراجحي أونلاين من خلال تطبيق الراجحي على الموبايل أو من خلال الموقع الإلكتروني التابع للمصرف، وهذه المميزات هي :-

إمكانية تحديد الفرع الذي تريد التعامل معه. تنفيذ عمليات الأوامر المستديمة. إصدار كشف حساب شهري بجميع حركات حسابك. إجراء المعاملات المصرفية بشكل إلكتروني. إصدار بطاقة صراف آلي من خلال أجهزة الخدمة الذاتية. الإيداع والتحويل الداخلي. تسديد الفواتير والمدفوعات التابعة للحكومة. التسجيل في خدمة المباشر. الحوالات الدولية بجميع أنواعها.

شروط فتح حساب بنك الراجحي

ومن خلال مقالتنا هذه سنقدم لكم كافة الشروط اللازم اتباعها وأن تكون متوفرة في من يرغب في فتح حساب بنك الراجحي، وهذه الشروط هي :-

ارفق بطاقة الهوية الوطنية. إرفاق بطاقة هوية المقيم. ألا يقل السن عن 18 عام سنة لحسابات البالغين. وألا يقل عن 15 عام للقاصرين سناً. تسجيل رقم الجوال المعتمد في المملكة العربية السعودية. تسجيل العنوان بشكل صحيح وكذلك جميع البيانات الشخصية. وأن يكون المتقدم مسجلاً في خدمة أبشر من أجل توثيق حسابك البنكي. وألا يكون المتقدم عميلاً حالياً في المصرف أو تحويل الراجحي.

آلية فتح حساب في مصرف الراجحي بشكل إلكتروني

ومن أجل فتح حساب رسمي من خلال مصرف الراجحي يجب اتباع تلك الخطوات التالية وهي الدخول على الرابط الرسمي التابع للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك الراجحي :-

بحيث يجب على المقدم على فتح حساب يجب عليه أن يقوم بملء النموذج الإلكتروني الخاص بفتح الحساب وتوثيق رقم الجوال الخاص بك ومن ثم توثيق تلك البيانات من خلال النفاذ الوطني الموحد وهي بوابة أبشر ومن بعد ذلك ستصل رسالة نصية بمعلومات الحساب.