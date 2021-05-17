تطبيق شقردي يقدم أقوى كوبونات واكواد خصم2021 لاول طلب للعملاء

عمر شويل - جدة تطبيق شقردي هو منصة إلكترونية تعمل على جميع أجهزة الهواتف الذكية النقالة للنظامين اندورويد وآيفون، تم إطلاقه عام 2019 وذلك من خلال عبد العزيز الموسى الرئيس التنفيذي لتطبيق شقردي وذلك بدعم ومساهمة من البنك الأهلي السعودي للشقردية، وقد جاءت فكرة تطبيق شقردي كوسيلة للربط بين العميل ومندوب التوصيل وذلك لتوفير الوقت والجهد على كافة المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال التوصيل السريع لأي طلب أو غرض يحتاج إليه أي من العملاء داخل المملكة.

ماهي الخدمة التي يقدمها تطبيق شقردي؟

تطبيق شقردي من التطبيقات التي تعتمدها هيئة الاتصالات السعودية كتطبيق توصيل داخل المملكة، حيث يمكنك من خلاله أن تطلب كل ما تحتاج إليه من أي مكان داخل المملكة، ومن ثم يقوم أحد مندوبين الشقردية بإستلام طلبك والبدأ في تلبيته فوراً، كما أن تطبيق شقردي يمكّنك من التواصل مع المندوب من خلال محادثة كتابية عبر التطبيق وذلك لتأكيد الطلب، كما يمكنك أيضاً تتبع مسار الطلب وذلك من خلال خدمة GPS التي يوفرها التطبيق، أما عن خدمات تطبيق شقردي، تعددت المميزات لدى الشقردية حيث يمكنك تحميل التطبيق وطلب :

أغراض من البقالة أو السوبر ماركت.

تطلب من الصيدليات.

قهوة او مشروبات وعصائر.

توصيل من جميع المطاعم.

توصيل من البيك، كنتاكي، ماكدونالدز، وكذلك بروستد الطازج وغيرها.

توصيل من محلات الورود والهدايا.

توصيل طرود.

مشاوير.

توصيل من محلات التمور والحلويات.

توصيل من المغاسل ومحلات صيانة الجوالات.

توصيل خضروات أو فواكه.

توصيل كافة أغراض ومقاضي البيت.

مميزات تطبيق شقردي

سرعة التوصيل. سعر التوصيل ارخص ما يمكن. رقي في التعامل. سهولة في الطلب والاستخدام. يمكنك الطلب من أكثر من مكان بنفس الطلب. كوبونات خصم مجانية. مسافة التوصيل تغطي حتى 40 كيلو متر.

كيفية الطلب من تطبيق شقردي؟

طلب فوراً، حيث يمتلك تطبيق شقردي واجهة استخدام بسيطة وغير معقدة وسهل التعامل معها، أيضاً يحتوي على خانة التوصيل المجاني وكذلك خانة توصيل بخصومات تصل إلى أكثر من 30% من سعر التوصيل.

أكواد وكوبونات خصم تطبيق شقردي2021

يقدم تطبيق شقردي لعملاءه مجموعة متميزة من أكواد الخصم التي تصل نسبة الخصم من خلالها نحو30% من سعر التوصيل، فمثلا إذا كان سعر المشوار 15 ريال، بعد استخدام الكود يصل إلى 10 ريال فقط، الآن نعرض لكم اكواد خصم شقردي: