شروط قرض بنك الراجحي للمقيمين في المملكة العربية السعودية

شروط قرض بنك الراجحي للمقيمين يأتي في إطار أهم المعلومات التي يحرص الكثير من الأفراد المقيمين داخل المملكة في الاطّلاع عليها، حيث يقوم بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية بتقديم أنواع كثيرة من القروض ؛ ليقوم بمساعدة المواطنين الذي ليس لديهم رأس المال لعمل مشروعات خاصة بهم ومن هنا سوف نعرض عليكم كيفية عمل قرض للمقيمين وما هي أهم الشروط التي يجب اتباعها لعمل القرض.

شروط قرض بنك الراجحي للمقيمين والمواطنين

يقوم بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية بتقديم أنواع كثيرة من القروض ولكل قرض شروط يجب اتباعها لكي يتم قبول القرض؛ يقوم بنك الراجحي بتقديم القرض الشخصي لمساعدة الأسر لتحقيق أهدافها من خلال عمل القرض مثل الزواج وتسديد مصروفات الدراسة لأبنائهم وغيرها من المتطلبات الأخرى، وتأتي هذه الشروط لكل قرض كما يأتي:

شروط عمل القرض الشخصي بنك الراجحي

يجب أن يكون الحد الأدنى لراتبه الشهري ٢٠٠٠ ريال سعودي

أن يكون المتقدم لعمل القرض لا يتجاوز عمره ٦٠ عاما عند سداد آخر قسط للقرض

لابد أن يقوم مصرف الراجحي بالمملكة بالموافقة على العميل

تحويل الراتب لدى بنك الراجحي

يجب أن يكون الحد الأدنى للخدمة يبدأ من شهر وذلك يعتمد على جهات العمل لدى البنك.

مدة التمويل تبلغ ستين شهرا و مبلغ التمويل يصل إلى ٥٠ ألف ريال.

قيمة الفائدة على التمويل تبلغ فقط ٣,١٢ %

المستندات المطلوبة لعمل القرض

صورة من بطاقة الإقامة للمقيم أو الهوية الوطنية للمواطن

دفع رسوم إدارية ٥٠٠ ريال

يتم تقديم خطاب تحويل الراتب

وأيضاً تقديم خطاب تعريف جهة العمل

يتم تعبئة نموذج الطلب الخاص وتقديمه إلى البنك

شروط قرض بنك الراجحي للمتقاعدين

يتيح بنك الراجحي الحصول على القروض التمويلية من خلاله للأفراد المتقاعدين ولكن بعد استيفاء مجموعة من الشروط المهمة ، وهي:

يجب أن يكون الحد الأدنى لأجر المتقاعد أي قيمة المعاش الشهري 1,900 ريال سعودي

أن لا يتجاوز سن المتقدم 70 عاما عند سداد آخر قسط من القرض

يجب تحويل راتب التقاعد إلى مصرف بنك الراجحي

مستندات ومواصفات عمل القرض

صورة من الهوية الوطنية أو بطاقة الإقامة للمتقدم لعمل القرض

مدة التمويل هذا القرض قد تصل أيضًا إلى 60 شهرا

قيمة الرسوم الإدارية لعمل القرض تبلغ 500 ريالًا سعوديًا

قيمة الفائدة على الاقتراض تعادل 3,12 %

لا بد من تعبئة نموذج الطلب الخاص بالشخص

يتم تقديم شهادة التقاعد من المؤسسة العامة للمتقاعدين وذلك بالنسبة للقطاع الحكومي والخاص والتأمينات الاجتماعية

شروط قرض الراجحي بدون تحويل راتب

يقوم بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية إلى جانب ذلك بتقديم العديد من الحلول المناسبة لأسلوب حياة كل المواطنين والمقيمين ؛ لذلك قام البنك بعمل تمويل شخصي وإتاحته للأفراد داخل الدولة بدون تحويل الراتب وذلك بشروط يجب اتباعها لعمل القرض والشروط هي كالآتي:

أولا يجب أن يكون المتقدم لعمل القرض سعودي الجنسية ، أو استيفاء شروط قرض الراجي للمقيمين في حالة الجنسيات الأخرى.

أن لا يقل راتب المتقدم لعمل القرض عن 20 ألف ريال سعودي

أن لا يقل سن المتقدم عن 25 عاما وأن لا يزيد عن 55 عاما

الحد الأدنى لمدة التمويل تتراوح من سنة إلى خمس سنوات

الحد الأدنى للتمويل 50 ألف ريال سعودي إلى 500 ألف ريال سعودي بحيث أن لا تتجاوز قيمة القسط الشهري ثلث المرتب

سداد أقساط القرض يتم عن طريق تحويل مبلغ القسط من حساب الراتب الى حساب العميل الموجود في مصرف بنك الراجحي.

مواصفات القرض

متاح لكافة الموظفين الذي يقومون بالعمل في البنوك السعودية

مبلغ التمويل 50 ألف ريال حد أدنى.

الحد الأقصى للتمويل يبلغ نصف مليون ريال.

يتم دفع رسوم إدارية 500 ريال سعودي

مدة تمويل القرض تصل إلى 60 شهرا أي خمس سنوات.

قيمة القسط الشهري للقرض 1,010 ريال سعودي وقد تتغير على حسب القيمة المالية

فائدة التمويل التي يفرضها القرض تبلغ 8,15 %

وفي النهاية نكون قد قدمنا لكم أهم شروط قرض بنك الراجحي للمقيمين والمواطنين أيضًا التي يجب مراعاتها عند الرغبة في عمل قرض شخصي للمقيمين أو أهل الدولة من بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية وأيضاً تعرفنا على كافة المستندات المطلوبة لعمل القرض بالتفصيل.