نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في إعانة الباحث عن عمل رابط طاقات TAQAT.SA للباحثين عن العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعانة الباحث عن عمل 1442، من الموضوعات التي يبحث عنها الكثيرين من المواطنين السعوديين هي كيفية التسجيل في طاقات إعانة الباحث عن عمل وذلك للاستفادة من الدعم الذي يقدمه هذا البرنامج، والذي أطلقته حكومة المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة المواطنين السعوديين الباحثين عن عمل، والتأهيل للحصول على الوظيفة التي يريدون الالتحاق بها، في كلاً من القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك للحد من البطالة ومشاركة خريجي الجامعات في العمل، وقد اوضعت الوزارة خطة عمل لتنمية الموارد البشرية والتنمية في المملكة ومن خلال تلك الاسطر سوف نتحدث عن كيفية التسجيل في إعانة البحث عن عمل 2021، حيث أن برنامج إعانة من اهم التطبيقات الهامة التي تقدمها حكومة المملكة للمواطنين

تنظيم إعانة الباحث عن عمل 1442

يأتي تنظيم إعانة البحث عن عمل جديد على تنظيمي صرف الإعانة للمواطنين الباحثين عن عمل، وذلك تسهيلاً من الحكومة لمساعدة الشباب والفتيات الخريجين والتأهيل للحصول على الوظيفة المناسبة لهم، ومشاركتهم في سوق العمل وايجاد مصدر دخل لسد احتياجاتهم، وقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة حيث قامت بإيداع اعانة للفئات المستحقة، من أجل تحديد الحقوق الواجبة لكل طرف من المواطنين ، حيث أن مبلغ الإعانة سيكون 2000 ريال سعودي، وتلك في مدة 12 شهر

ماهي شروط الحصول على إعانة الباحث عن العمل؟

هذا وقد قام النظام السعودي بوضع عدة شروط لابد من أن تكون متوفرة لمن يريد الحصول على حافز البحث عن عمل والشروط هي كالاتي:

يشترط على المتقدم أو المتقدمة أن يكون من ام واب سعوديين

أن يكون المتقدم أو المتقدمة من مقيمي المملكة العربية السعودية بشكل دائم

أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة ولا يزيد العمر عن 40 سنة

يجب أن الطالب للدعم من القادرين عن العمل جسدياً

يجب أن يكون غير موظف في قطاعي الدولة الخاص والعام

يجب أن لا يكون من مستحقي المعاش التقاعدي

يجب علي المتقدم أن لا يكوم له سجل تجاري

لا يكون ممن يصرف لهم تعويصاً ضد العطل عن العمل

أن لا يكون يمكث في اي دار رعاية

يجب مضي سنة على الأقل إذا كان المتقدم يتقاضى مكافأة دراسية من الدولة السعودية

يجب أن لا يكون طالب أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب

ألا يكون له دخل ثابت أو راتب شهري ثابت، وأن لا تزيد عن حساب الحد المانع وفقاً للضوابط واللوائح

تعد هذه الإعانة للأشخاص الذين لن يستفيدوا من الدعم من قبل

يجب علي المتقدم أن يكون قد مضي سنة على الأقل من تاريخ الانسحاب ويتقاضى مكافأة من الدولة خلال التجريب والدراسة

يجب أن يكون المتقدم قد مضي ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الوظيفية لأسباب خارج إرادته

رابط تسجيل إعانة الباحث عن عمل في حافز 1442

يأتي التسجيل في إعانة الباحث عن عمل من خلال موقع بوابة العمل الوطنية طاقات، حيث أنها بوابة مخصصة لعرض نتائج طلبات التوظيف، ويمكن التسجيل من خلال الموقع الالكتروني الخاص بطاقات

يجب الكبس على التسجيل كباحث عن العمل من أعلى القائمة الرئيسي ثم اختيار مربع مستخدم جديد يتم الضغط علي نوع الهوية اذا كان سعودي أو غير سعودي من أم سعودية أدخال رقم الهوية الخاص ورقم المرور بعد ذلك يتم كتابة جميع البيانات مثل( تاريخ الميلاد والبريد الالكتروني ورقم الجوال الخاص بالمتقدم ) ثم ادخال الرمز المرئي الظاهري علي الشاشة أمام المستخدم ولابد من قراءة كافة الشروط والاحكام ثم الكبس علي أيقونة أوافق، ثم الضغط علي التالي بعد ذلك بعدها سوف يطلب من المستخدم إنشاء اسم مستخدم جديد. ثم كتابة الرقم السري وكتابة باقي البيانات المطلوبة وبعد ذلك يتم الكبس على التالي سوف يقوم النظام بإرسال رسالة نصيه الي الجوال برمز التحقق يجب كتابة رمز التحقق ثم الكبس على ارسال، وبذلك يتم الانتهاء من التسجيل في حافز الباحث عن عمل

وقد أوضح مجلس الوزراء السعودي أن التنظيم الجديد الذي يخص بالباحثين عن العمل، وتطوير المهارات والبرامج الخاصة بالعمل، ويهدف إلى تنظيم صرف الإعانة وتحديد الأشخاص المستحقين للإعانة، والعمل على وجود فرصة عمل لهم ومساعدتهم علي تخطي سبل الحياة الصعبة ومشاركتهم في سوق العمل.