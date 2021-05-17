يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية حزمة كبيرة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعه علي الإنترنت ومن خلال تطبيقاته علي الأجهزة المحمولة ، ومن ضمن هذه المجموعة الكبيرة من الخدمات ، خدمة فتح حساب جاري للطالب من بنك الرياض ، حيث يستطيع العميل فتح حساب جاري بشكل فوري دون الحاجة لزيارة أي فرع بنفسه ، ويقوم العميل بتعبئة نموذج فتح الحساب عبر الموقع الإلكتروني لبنك الرياض وتوثيق بياناته الشخصية بإستخدام حسابه لدي منصة أبشر الرقمية ، وبتسجيله لعنوانه الوطني الموثق ، سيصله حتي منزله بطاقة الصراف الآلي ” مدي ” ، يستطيع بعدها دمج الحساب الجاري بكل سهولة وبخطوات بسيطة نستعرضها في مقالنا من خلال خدمة أون لاين الرياض.

طريقة فتح حساب جاري للطالب من بنك الرياض ودمجهما

يستطيع العميل القيام بفتح حساب جاري لدي بنك الرياض في دقيقتين ومن ثم يقوم بدمجه مع حساب الطالب بالخطوات التالية :

بعد قيام العميل بفتح الحساب الجاري أون لاين.

يصل للعميل رسالة نصية علي رقم جواله المسجل بالخدمات البنكية.

تحتوي الرسالة علي اسم مستخدم وكلمة مرور مؤقتين يستطيع التعامل بهما من أون لاين الرياض و موبايل الرياض.

يقوم العميل بالدخول لخدمة أون لاين الرياض.

سيظهر له رسالة عميلنا العزيز لديك مستخدم طالب مسجل مسبقاً – هل تريد دمج حساب الطالب مع مستخدمك الحالي ؟.

يقوم العميل بالضغط علي اختيار نعم.

يقوم العميل بعدها بإدخال الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف مدي والخاصة بحسابه الجاري.

يقوم العميل بعدها بالضغط علي اختيار تطبيق.

بهذا يكون قد تم دمج الملف الشخصي للطالب بنجاح.

بعض اشتراطات فتح الحساب

يقدم بنك الرياض العديد من المنتجات التمويلية لعملاؤه مثل منتج تمويل التورق ، ونتعرف علي شروط فتح الحساب في النقاط التالية :

يكون العميل حامل للهوية الوطنية أو الإقامة السارية الصلاحية.

يكون لدي العميل حساب مفعل بمنصة أبشر الرقمية.

يكون لدي العميل حساب بالنفاذ الوطني الموحد للتوثيق.

لا يقل عمر العميل عن 15 عام وفق تاريخ الميلاد الهجري.

يكون العميل مسجل بالعنوان الوطني الموحد.

ويمكن للعميل المسجل بحساب لدي بنك الرياض الحصول علي منتج قرض تمويلي للتعليم من بنك الرياض.