نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصتي مدرستي رابط تسجيل دخول madrasati.sa عبر tawakkalna بطريقة سهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصتي مدرستي madrasati.sa كلمات احتلت محركات البحث عدة شهور هذا العام من من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور عقب إطلاق منصة مدرستي التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد 1244عبر وزارة التربية والتعليم السعودية وفقاً لتعليمات خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم بالمملكة وتوفير سبل الراحة والأمان للمواطنين باستخدام أدوات تكنولوجية جديدة ،وتم استخدام أحدث التقنيات الرقمية لتوفير فصول افتراضية لتحل محل المدارس الواقعية في ظل تفشى فيروس كرونا(كوفيد19)،ومحاولة الحكومة بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية لخفض الإصابة بالفيروس عن طريق تقليل التكدس وتوفير التباعد الاجتماعي وقد أثبتت منصة مدرستي الرقمية نجاح كبير بعد تجربتها خلال الفصل الدراسي الأول والثاني وحققت الأهداف التي أنشأت من أجلها .

أهداف منصتي مدرستي

وجود وسيلة اتصال رقمية تربط الطالب بالمدرسة والمعلمين.

يستطيع أولياء الأمور متابعة حضور أبنائهم على المنصة والتعرف على تقاريرهم والاستعلام عن نتائج العام الدرسي.

استخدام التقنيات الحديثة في تطور التعليم والنهوض به.

وسيلة للوقاية من فيروس كرونا والحد من انتشار ه.

كيفية التسجيل في مدرستي منصتي madrasati.sa

المنصة منصة مدرستي وفرت للقائمين على التعليم في المملكة عدة أدوات تمكن الطالب والمعلم وأولياء الأمور والقادة من التواصل لتأدية المهام التعليمية مثل

أدوات المعلم وتشمل:

شرح الدروس المقررة.

البريد الإلكتروني.

متابعة التقارير والإحصائيات.

النشاط التعليمي.

التقويم واللقاءات العامة.

أداة الاختبارات طول العام.

بنك الأسئلة .

رصد الدرجات ونسبة الحضور والغياب.

أدوات الطالب في منصة مدرستي

البريد الإلكتروني.

الفصول الافتراضية ومتابعة شرح الدروس المقررة.

عمل الواجبات.

الإثراءات التعليمية.

غرف المعلمين، واللقاءات العامة.

التقيم الذاتي والاختبارات لقياس المستوي التعليمي.

التقويم.

غرف المعلمين.

أدوات أولياء الأمور لمتابعة الأبناء

معرفة نس الحضور والغياب

الإطلاع على التقارير

اللقاءات العامة والمصادر المنوعة التعليمية

أدوات القائد

إعداد الجداول الدراسية.

سجل الدرجات.

إدارة المقررات التعليمية.

إدارة الفصول والطلاب.

إدارة البلاغات واللقاءات العامة.

تصميم المشاريع والأنشطة التعليمية.

البريد الإلكتروني.

التقويم.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

عبر رابط تسجيل دخول منصة مدرستي على الموقع الرسمي الخاص بها على الإنترنت يستطيع كل القائمين على عملية التعلم عن بعد دخول منصة مدرستي بعد الحصول على الرمز السري عبر الجوال بعد تسجيل بياتنهم على تطبيق توكلنا tawakkalna للمعلمين والطلاب أو نظام نور لأولياء الأمور.

تسجيل دخول تطبيق توكلنا madrasati tawakkalna login

الدخول إلى التطبيق من goole play الضغط على مربع حسابي. اختيار كلمة مدرستي. تدوين البيانات ثم كلمة إرسال. يتم إرسال الرمز السري على رقم الجوال المسجل على الموقع.

طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية

بعد تسجيل حساب عبر تطبيق توكلنا يتم الدخول إلى منصة مدرستي ،ثم تدوين البيانات المطلوبة: