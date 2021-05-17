احصل على سلفة فورية طارئة بهامش ربح منافس بدون تحويل الراتب الشهري

احصل الآن من خلال منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية على سلفة فورية طارئة من المنصة تمتاز بالموافقة الفورية عند الطلب في حالة توافق الشروط والضوابط المطلوبة حيث يتم التقديم عبر المنصة وإرسال كل البيانات الشخصية المطلوبة لضمان تطبيق الشروط والاحكام ثم بعدها الإيداع الفوري في حساب العميل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ويتم بعدها تقسيط مبلغ التمويل بجدولة مريحة تعتمد على توقيت نزول الراتب الشهري للعميل الحاصل على تمويل منصة سلفة السعودي بالمملكة وكل ذلك عبر الإنترنت من خلال رابط التقديم على سلفة فورية طارئة في دقائق معدودة بأفضل هامش ربح في السعودية بأستخدام منصة سلفة أول موقع مصرح من البنك المركزي السعودي ومؤسسة النقد العربي السعودي والمعروف باسم ساما بالمملكة.

الشروط الواجبة للحصول على أسرع سلفة نقدية داخل المملكة

يحق لجميع السعوديين المتقدمين الحصول على تمويل شخصي سريع بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بالتقسيط المرن من خلال منصة سلفة ولكن تطلب المنصة بعض الشروط اللازمة للحصول على الموافقة لديها كما يلي بالتفصيل:

يجب أن يكون العميل مواطن سعودي الجنسية مع إحضار الهوية الوطنية سارية المدة الزمنية بالمملكة وعمر العميل يبدأ من 18 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام كحد أقصى للتقديم من خلال منصة سلفة السعودي في المملكة العربية السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً.

تطلب منصة سلفة في السعودية أن يكون الراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن أربعة ألف ريال سعودي للموافقة على التمويل حتى 5000 ريال.

مدة العمل المطلوبة في القطاع الحكومي ثلاثة أشهر ومدة عمل المطلوبة في القطاع الخاص ستة أشهر للحصول على تمويل منصة سلفة في السعودية.

المميزات التمويلية الميسرة لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة