نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على منحة الديوان الملكي وصيغة طلب المنحة للحصول على قطعة ارض في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على منحة الديوان الملكي، منحة الديوان الملكي للحصول على قطعة أرض هي أحد المنح المقدمة في المملكة العربية السعودية لضمان مستوي معيشي أفضل لمواطنيها تقدك الدولة منحة ملكية من خلال تقديم قطعة أرض للمواطنين السعوديين، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال السطور التالية فتابعوا معنا.

شروط الحصول على منحة الديوان الملكي

توجد بعض الشروط التي يجب توافرها في المواطن لكي يحصل على منحة الديوان الملكي لكي يحصل على قطعة أرض ما يلي:

ففي ظل الأزمة الحالية لانتشار الأمراض والأوبئة يسعى الديوان الملكي لضمان توافر سكن ومكان للمعيشة لمواطنيها الغير قادرين عبر منحهم قطعة أرض للعيش عليها تحت الشروط التالية.

الغير قادرين عبر منحهم قطعة أرض للعيش عليها تحت الشروط التالية. أن يمتلك المتقدم الجنسية السعودية.

وجود إثبات أن دخل المتقدم قليل وغير كافي لشراء مكان للمعيشة.

تقديم مستندات رسمية، والتي تثبت بمقتضاها حاجة المواطن إلى مكان يعيش فيه وأنه غير قادر علي توفيره.

صيغة طلب منحة الديوان الملكي للحصول على قطعة أرض

من أجل التقديم في منحة الديوان الملكي للحصول على قطعة أرض يتوجب على المواطن تقديم الأوراق المطلوبة مصحوبة بنموذج طلب لخادم الحرمين، والذي يكون بالشكل التالي:

بداية قم بكتابة “السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد”

ثم اذكر اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد الله العزيز حفظه الله ورعاه.

الملك سلمان بن عبد الله العزيز حفظه الله ورعاه. ثم ألقي التحية الطيبة وبعد.

ثم بعد هذا تقوم بكتابة ما يفيد أنك قد تعرفت على المنحة وأنك تظن أنك مستوفي الشروط لتحصل عليها.

وتفيد بأنك لا تقدر على توفير مكان للمعيشة بسبب قلة الدخل، وتتعهد بأن ما تقوله صحيح.

وتقر بعد ذلك بأنك توافق على كافة الشروط في حالة الكذب أو التزوير أو مخالفة الشروط.

وأنه في هذا الحالة سوف يتم استرجاع الأرض وتطبيق حكم التزوير عليك.

وتختم بالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعنوان منحة الديوان الملكي للحصول على قطعة أرض، وقد ذكرنا شروط المنحة ونموذج التقديم المطلوب، ويجب على المواطن التأكد من صحة صياغة الطلب وتوافر كافة الشروط للحصول على قطعة الأرض.