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عمر شويل - جدة طريقة التفعيل الرقمي لرخصة القيادة وبطاقة الهوية الوطنية 2021 منصة أبشر، كما نعلم جميعاً أن مصلحة الجوازات قد قامت مؤخراً بتفعيل ما يُسمى بالهوية الرقمية، كما صرحت الإدارة العامة للمرور كذلك بتفعيل الهوية الرقمية الخاصة برخصة القيادة أو ما يسمى برخصة القيادة الرقمية، وذلك دون الحاجة إلى زيارة المصالح الحكومية ولزيادة أمان المواطنين ولتجنب الازدحام وتطبيق التباعد الاجتماعي، لذا نتناول اليوم الطريقة الصحيحة لتفعيل الهوية الرقمية ورخصة القيادة الرقمية للعام الجاري 2021 بشكل صحيح عبر منصة أبشر.

تفعيل الهوية الرقمية ورخصة القيادة الرقمية

لكي تتمكن من تفعيل الهوية الرقمية ورخصة القيادة الرقمية كل ما عليك هو الدخول إلى أبشر أفراد ثم الضغط على خدماتي، حيث تظهر خيارات عدة منها الهوية الرقمية، تحديد رخصة القيادة، الإبلاغ عن الوثائق و إدارة المواعيد، وعدة خيارات أُخرى، يتم الضغط على الهوية الرقمية حتى تظهر أمامك نافذة إدارة الهوية الرقمية، قم بالضغط على تفعيل الهوية الرقمية وسوف يظهر خيارين آخرين الخيار الأول هو هوية مقيم أو الهوية الوطنية أما الخيار الثاني فهو رخصة القيادة.

طريقة تفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر

يم الضغط على هوية مقيم إذا كنت من المقيمين أما إذا كان المُتقدم مواطن فسوف تظهر الهوية الوطنية، تظهر البيانات الخاصة بالمتقدم ثم في أسفل النافذة نجد مربع أخضر يشير إلى تحميل الهوية الرقمية، يتم الضغط عليه ثم إدخال رمز الأمان للجوال حتى يتم تفعيل الهوية الرقمية بنجاح، وعند الرجوع مرة أُخرى نجد علامة + في أسفل شمال النافذة، وعبر الضغط عليها تظهر معنا رخصة القيادة والتي يمكنك من خلالها مراجعة التفاصيل وتفعيل رخصة القيادة الرقمية.

طريقة تفعيل رخصة القيادة عبر أبشر

بعد الضغط على علامة + يتم الضغط على رخصة القيادة حتى يتم تفعيل رخصة القيادة الرقمية، وعندما تظهر أمامك نوع الرخصة قم بالضغط على مراجعة التفاصيل، وفي أسفل النافذة نجد مربع أخضر به تفعيل رخصة القيادة الرقمية يتم الضغط عليه، ثم يتم إدخال رمز الأمان الخاص بالجوال وسوف نلاحظ تفعيل رخصة القيادة عبر الفور، وعند الرجوع للخلف نلاحظ ظهور خانتين الأولى بالهوية الرقمية والثانية برخصة القيادة الرقمية.