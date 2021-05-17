نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب نقاط المفاضلة جدارة 1442 .. كيف اعرف نقاطي في نظام جدارة للتوظيف الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حساب ومعرفة نقاط المفاضلة في نظام جدارة للتوظيف 1442 بدقة، كيف اعرف نقاطي في نظام جدارة التابع لوزارة الموارد البشرية؟ سؤال يطرح نفسه بي كثير من الأشخاص للاستفادة من تلك الخدمة التي تقدمها الوزارة، حيث أصبح يمكنك معرفة نقاط المفاضلة في جدارة على أن يتم الاختيار في الوظائف الحكومية في جدارة بأعلى درجات الشفافية، ولكن بشرط أن يكون المتقدم من حملة الثانوية فيما فوق وأن يكون مواطن سعودي لا يقل عمره عن السابعة عشر، حيث يتم تقديم خدمات جدارة للتوظيف بشكل مجاني تماماً، واليوم نتناول طريقة مُيسرة لحساب نقاط المفاضلة في جدارة للتوظيف الإلكتروني خلال دقائق لعام 1442.

كيفية حساب نقاط المفاضلة في جدارة 1442

لكي تتمكن من حساب نقاط المفاضلة في جدارة يتم الدخول على موقع حاسبة العرب حتى يتم فتح الصفحة الرئيسية، والتي تحتوي على ثلاثة خيارات هي حاسبة نقاط المفاضلة، تحويل المعدل إلى نسبة، سلم الرواتب، يتم إختيار حساب نقاط المفاضلة وهنا يتم فتح صفحة جديدة عيك ملء بياناتك بها وإختيار نوع الوظيفة، وهناك ثلاثة أنواع المفاضلة التعليمية، الوظائف الصحية و الوظائف الإدارية، عليك إختيار إحدى الخيارات الثلاثة.

بعد ذلك ولمعرفة نقاطك في نظام جدارة يتم إدخال تاريخ نهاية التقديم لحساب نقاط المفاضلة باليوم والشهر والعام، بالإضافة إلى تاريخ التخرج باليوم والشهر والعام وبناء عليهما يتم حساب الأقدمية، ثم يتم إدخال النسبة أو المُعدل وهو ال GPA يتم إدخاله والاختيار هل هو من 4 أو من 5 أو نسبة مئوية، ثم يتم الضغط على المربع الأخضر وكلمة احسب للحصول على مجموع نقاطك في نظام جدارة.

مجموع نقاط المفاضلة في جدارة

على سبيل المثال إذا قمت بإدخال تاريخ نهاية التقديم 1 / 1 للعام الهجري 1442 وتاريخ التخرج 1 / 1 للعام الهجري 1439، مع إضافة النسبة 3.5 وإختيار نوع المعدل من 4، ثم يتم مجموع نقاط المفاضلة في جدارة الأقدمية 6 لأنهم ثلاثة أعوام، ونسبة المُعدل 72.00، وعليك معرفة أن الوظائف الصحية لا يوجد بها إختبار، أما الوظائف التعليمية و الإدارية يتم إجراء إختبار بها، ثم يظهر مجموع نقاط المفاضلة في جدارة للتوظيف الإلكتروني، ويمكنك مشاركة النتيجة على الواتساب مع أصدقائك إذا أردت إرسالها لأي شخص بسهولة.